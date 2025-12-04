Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупик

Алексей Копытько
4 декабря 2025, 06:10
123
Чтобы достичь целей, Россия явно обозначила некую иерархию уязвимостей Украины.
Путин, мирный План, Переговоры
Путин и мирный план / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Белый дом

Путин, Виткофф и посикунчики с питятками.

1. Ушаков: стороны точно не стали дальше. Рубио: есть подвижки, но "мы всё ещё не там".

На предыдущем месте работы коллеги научили меня нескольким модным аббревиатурам. Наиболее благозвучная – ZOPA. Т.е., зона возможного соглашения. Задача посредника/медиатора в переговорах – после фиксации расхождений вытолкнуть дискутантов, находящихся в клинче, в эту зопу для выработки взаимоприемлемых решений. Что подразумевает смену парадигмы – с конфликта (войны) на поиск компромисса.

видео дня

Россия компромисс пока искать не хочет. Зопы технически нет. Ибо агрессивный блеф Москвы не меняет главного.

Украинская армия никуда не делась. Украинское государство никуда не делось. Переформатировать Украину или подчинить её воле России не получается. Ещё десяток разрушенных сёл, равно как и руины Покровска/Волчанска/Купянска под гипотетическим российским контролем (которого нет) ничего не изменят.

Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупик "по земельному вопросу". Только не в плане территорий. А в контексте, о котором говорила Голда Мейр: "Мы хотим жить, враги хотят видеть нас мёртвыми". Пока в московских головах подход не сменится или они не утратят надежду его воплотить, активная фаза войны будет продолжаться до истощения ресурсов. А ресурсы (до весны точно) есть.

2.Чтобы достичь целей, Россия явно обозначила некую иерархию уязвимостей Украины. Она примерно такова.

Самое слабое место – Европа. Это оружие и деньги.

Затем – тыл, внутренняя ситуация в целом, в т.ч. – (не) устойчивость власти.

И только потом – фронт.

Ближайшие недели-месяцы пройдут под знаком "принуждения к миру" Европы. Как с помощью открытого запугивания, так и с помощью расширения подпороговых мер воздействия. Плюс ушатывания украинской власти, чтобы замедлились все процессы, а военные и силовики затаились, пытаясь ощутить, где реальный центр силы сейчас и на следующем ходу.

В сумме это негативно отразится на фронте, что является искомым для РФ.

3. Путин де-факто вчера сказал правду: он готов атаковать, а Европа не готова выдержать натиск. Тем более, в той форме, которую предложит Россия. Это ж не будут танковые армады, к отражению которых до сих пор готовятся натовские генералы.

Европейцы допустили ошибку. Когда Россия и США три недели назад обрушились на Украину, европейские лидеры запаниковали, что украинцы дрогнут и быстро на что-то согласятся. Путин этот страх мгновенно считал. И будет теперь бить в эту точку.

Задачи РФ – тянуть время, исключить новые санкции со стороны США, заблокировать любые решения по российским активам как минимум до февраля и максимально обрушить программы европейской помощи.

Нас ожидает челночная дипломатия до посинения, пока у РФ будет надежда пробить какую-то из уязвимостей и/или пока это не выбесит Трампа, которого поджимает время.

4. В итоге мы заходим на очередной круг многократно описанной проблемы.

Помощи со стороны Европы уже недостаточно. Европа должна принять риски. Что политически сложно.

А прямой конфликт с РФ, который Москва готовит – разве это будет просто? Там не получится откупиться.

Надо действовать на упреждение, пока возможно. Только не через словесные выпады главы военного комитета НАТО, а через прикладные меры.

НАТО может развеять домыслы о своей смерти, выпилив российский "теневой флот" (точнее сказать - "игнорируемый") с Балтики. Тем более, Брюссель уже насоздавал там разных военных миссий.

Нефти в танкерах и резервуарах сейчас полно. Резкие шаги не обрушат рынок, а Москву точно отрезвят. Это хороший рычаг, чтобы создать зопу, обеспечив мотивы для Китая, за которым де-факто последнее слово (в Москву прибыл с инспекцией товарищ Ван И).

Дестабилизация пекинских сателлитов в Кремле может поставить под угрозу выполнение кабальных договоров Путина с КНР. Китай точно не будет цепляться за Славянск с Краматорском. И может одобрить подморозку по ЛБС.

Все остальные сценарии таки или иначе сводятся к получению Россией украинских ресурсов для последующего террора Европы.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

07:01Мир
Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

02:00Украина
Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
04:41

Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

03:30

Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

02:33

Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой ТаиландаВидео

02:00

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

Реклама
01:56

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

01:30

90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

01:11

Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

00:52

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:00

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызуновВидео

03 декабря, среда
23:57

Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

23:45

Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

Реклама
21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

18:30

Кровать как центр интерьера: как подобрать модель под стиль, планировку и сценарии использования комнаты новости компании

18:27

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:19

В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит УкраинаВидео

Реклама
18:19

Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

18:16

Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

18:15

Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

17:58

Никакие проблемы с авто не страшны: правило "FORCES" спасает водителей в мороз

17:41

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский КремльВидео

17:40

В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

17:29

Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

17:17

Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

17:04

Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

17:01

Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять