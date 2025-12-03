Вся правда о 'мирных переговорах'

Мирные переговоры реалистичны тогда, когда второе он будет считать гораздо более близким чем первое.

В Путине давно борются два состояния:

1. Он очень хочет быть как Петр Первый, выстроитель империи.

2. Он очень не хочет быть как Николай ІІ, которого расстреляли собственные подданные. После коллапса системы.

Мирные переговоры реалистичны тогда, когда второе он будет считать гораздо более близким, чем первое.

Не когда второе будет объективно ближе. Это уже так. А когда у Путина в голове будет именно такое восприятие.

Учитывая что Путин в значительной степени живет в вымышленном мире докладов и сломанного механизма обратной связи реальность и его восприятие давно и далеко разошлись.

Поэтому ни в какой мир зимой причин верить особых нет. Только если мы не знаем чего-то о степени отчаяния россиян. Потому что у Путина в голове скорее попытка эскалации против Европы, а не мир.

