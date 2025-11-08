Как проблемы действующей власти в США работают нам на руку

Победа Мамадани - это скорее проблема не для Республиканской партии США и Трампа лично (в чем для них проблема - победа кандидата от Демократической партии в городе, который и так поддерживал демократов?), а проблема именно для Демократической партии. Крайне левый Мамадани усиливает противоречия внутри Демпартии, которая все больше похожа на коммунистическую партию - и этим будут пользоваться республиканцы.
Проблема для республиканцев возникнет, если Мамадани не успеет реализовать свои фантастические идеи, например повышение налогов для богатых и сокращение численности полиции, до промежуточных выборов.
Повышение налогов повлечет за собой миграцию состоятельных граждан в другие города и штаты, а значит - рост дефицита бюджета. Отсутствие полиции приведет к волне преступности.
Хорошая картинка, чтобы дискредитировать каждого, даже умеренного кандидата от Демпартии, позиционируя их как "красных фриков", которые развалят все, за что берутся.
Но в любом случае любые проблемы действующей власти в США работают нам на руку. Нужно демонстрировать результаты и победы. Все остальное зависит исключительно от нашей способности производить оружие и наносить удары по территории врага - это четко подскажет, где искать победы.
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред