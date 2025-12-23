Укр
РФ готовит новую атаку на Украину: что задумали оккупанты

Александр Коваленко
23 декабря 2025, 19:10
Примечательно то, что РОВ применили 400 дронов-камикадзе Shahed-136 и 235 приманок "Гербер"/"Пародий".
В ночь на 23 декабря 2025 года, в рамках очередного массированного удара комбинированного типа, российские оккупанты применили по Украине:

- 635 дронов-камикадзе Shahed-136 и приманок "Гербер"/"Пародий" из которых было сбито 587;

- 35 крылатых ракет дозвукового типа авиационного Х-101 и сухопутного базирования 9М727/728/729 "Искандер-К", из которых было сбито 34 ракеты;

- 3 аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", из которых было сбито 0, ввиду того, что они были направлены на области, где нет средств их перехвата.

Примечательно то, что РОВ применили 400 дронов-камикадзе Shahed-136 и 235 приманок "Гербер"/"Пародий". Это ещё один размашистый "привет" сектантам культа 1 000 Shahed-136 каждую ночь. Одно дело анализировать, совсем другое дело хайповать на эмоциях и страхах украинцев, для популяризации своей персоналии.

Стоит отметить, что этой ночью ВС ВСУ показали очень высокий КПД сбитий.

Сказать, что этой ночью РОВ продемонстрировали, что-то особенное и неожиданное – это сказать ничего. Поскольку тактика удара была как ожидаемой, так и по номенклатуре достаточно предсказуемая и прогнозируемая.

Судя по использованному потенциалу сегодня, у РОВ имеется возможность совершить ещё как минимум один такой массированный комбинированный удар по Украине до Нового года. Но с учётом общих, долговременных тенденций, не думаю, что будет некий непредсказуемый сценарий удара, который ранее мы с вами никогда не наблюдали.

ВС ВСУ за проделанную сегодня работу – честь!

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

16:22

Поздравления с Рождеством: теплые слова и красивые картинки

