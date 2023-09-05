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Как Пригожин подписал себе приговор

Александр Сотник
5 сентября 2023, 22:14 обновлено 5 сентября, 22:15
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Одного своего оппонента Путин убрал прямо под Кремлем, другого – "приземлил" неподалеку от своей резиденции.
Как Пригожин подписал себе приговор
То, что случилось с Пригожиным, должно было произойти / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Пригожин не был самостоятельной фигурой. За ним стояла часть братвы, причём это были люди, которые очень хотели перезагрузить систему и продолжают этого хотеть. В частности, за ним стояли Ковальчуки и Королев Сергей Борисович, тот самый, что и за Навальным стоит. А Пригожин был просто фронтменом в их месседже, адресованном Путину, о том, что, если так дело пойдёт дальше, то следующий мятеж может оказаться успешным. И Пригожин понимал, какую игру он ведёт.

Так вот эта группировка, с одной стороны, выставила Пригожина как кувалду, которая постучалась в хрустальный бункер вождя, а с другой – понимала, что это политическое животное – Пригожин – нагуляло непозволительный вес на этой пещерной скотобазе. Ведь Пригожин действительно стал узнаваем и популярен среди глубинариев. Его стали чаще цитировать, на него стали обращать внимание, фокусироваться на нём. Более того, появились странные видеоролики, которые намекали на то, что Пригожин может претендовать на должность президента в намечающемся фашистском электоральном балагане. Поэтому, конечно, Пригожин подписал себе приговор. И устранение Пригожина было делом нескольких месяцев.

видео дня

Когда Пригожин отступил от Москвы (понятно, что ему сказали это сделать; причём, по некоторым непроверенным данным, дочь Пригожина была взята в заложницы Кадыровым, а его жена, как говорили официально несколько дней назад, находится в отпуске в Индии – что ж за отпуск такой, когда вокруг мужа закручивались такие вихри!), он подписал себе смертный приговор. Когда его отыграли с помощью Лукашенко, который теперь берет свои слова назад и говорит, что никаких гарантий безопасности он Пригожину не давал, стало понятно, что устранение Пригожина – дело нескольких недель, максимум года. Гарантии, которые дал Путин, эта "таблетка безопасности", действовали ровно два месяца: 23 июня случился вагнеровский недопутч, и уже 23 августа Пригожин распластался в 50 км от валдайской резиденции Путина. Одного своего оппонента Путин убрал прямо под Кремлем, другого – "приземлил" неподалеку от своей резиденции. Понимайте это как хотите, но это факт.

Так что то, что случилось с Пригожиным, должно было случиться. Это был просто вопрос времени.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Александр Сотник, специально для Главреда

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