Как пострадает Кремль после отказа Надеждину в регистрации

Проблема же обмана остальных, кто рассказывал, что ничего не решено, а у Кремля сложная дилемма, не в самом по себе обмане.

https://opinions.glavred.info/kak-postradaet-kreml-posle-otkaza-nadezhdinu-v-registracii-10540052.html Ссылка скопирована

Надеждин / Telegram

Раз теперь официально, продублирую то, что говорил на днях. Мне кажется довольно неэффективным спекулировать на мнимой неопределенности. Ежу было понятно, что Надеждина не зарегистрируют. Я говорю это не задним числом, а повторял неоднократно. Единственный, кому можно было простить обратные утверждения — собственно, сам Надеждин. Он как кандидат обязан говорить, что шанс есть.

Проблема же обмана остальных, кто рассказывал, что ничего не решено, а у Кремля сложная дилемма, не в самом по себе обмане (хотя для меня лгать даже для якобы благого дела — недопустимо), — а в возможностях.

видео дня

Кампания Надеждина была отличной и неожиданной для Кремля (к самому кандидату она имела минимальное отношение, что и обеспечило её фурор). Но успех можно развить.

И ровно этим и должны были заниматься аутсорс медийные технологи Бориса Борисовича — готовить людей к последующим действиям, прорабатывать планы, как нанести Кремлю максимальный урон после отказа Надеждину в регистрации. И готовить публику к тому, что решение ЦИКа не конец.

Вместо этого людям рассказывали, что вот-вот уже Кремль решит добавить его в бюллетень, направляя ожидания аудитории в неверное русло, и как следствие, возможно, потеряв её для дальнейших действий.

Я очень надеюсь, что сам Надеждин, и публичные люди, с которыми он коммуницировал, всё-таки имеют дальнейший план, а не убаюкивали себя сладким и бредовым копиумом. Потому что возможности еще есть.

Кто такой Майкл Наки Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала. Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия. Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот". С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube. 12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь". В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва. 16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки. 9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.