Как Порошенко стал инструментом войны Путина против Зеленского

Порошенко остается единственной палочкой-выручалочкой для Кремля / Reuters

Может показаться, что на рейтинг Порошенко признания Медведчука не повлияют. Дескать, пленки с фразой "жму руку, обнимаю" не "завалили зверя", а откровения Медведчука и подавно ядерный электорат Порошенко не впечатлят. Он уже привык к ореолу гонимого.

Это ошибочное утверждение. Нынешняя горячая фаза войны в Украине взорвала весь электоральный ландшафт, обнулила позиции игроков, перезагрузила информационные рамки и месседжбоксы. Процесс политического определения начался заново, с чистого листа.

И одно дело отбиваться от обвинений в грязных делах, когда за тобой верная фанатичная секта, постоянно удерживаемая личной медиамашиной в верноподданическом угаре и не обремененная жизненными трудностями натурального выживания, а другое дело – когда война расфокусировала так долго и тщательно выстраиваемое политическое поле и его "собирать" придется заново, а с этим капитальный провал, потому как ценности, ориентиры, убеждения меняются со скоростью света.

Несколько раз, как феникс, взлетает только Юлия Тимошенко. А Порошенко – не Юля. Политическая физиология другая.

Сейчас часть блогосферы, в том числе и нейтральной по отношению к Порошенко, закидывает Банковой в качестве тезиса, что она возвращает "срачи" и "разборки" в повестку, как бы забывая о войне.

Только многие не могут до сих пор понять, что дело Порошенко – это и есть нынешняя украинско-российская война, ее конкретный, актуальный и важный эпизод, здесь и сейчас.

Это тоже бой, пускай и выглядит в представлениях сочувствующих как внутренняя политическая схватка.

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Почему Банковая решила дать бой России в таком виде на внутреннем фронте? Ответ кроется в том, что после развала ОПЗЖ и потери Путиным способов прямого политического влияния на политическую конъюнктуру Украины, единственной "палочкой-выручалочкой" для Кремля остается "Евросолидарность" и Порошенко.

Безусловно, речь идет о непрямом, опосредованном прокси-влиянии. Порошенко для Путина – понятная, рассчитанная и запрограммированная карта в виде "мягкой силы" для дестабилизационных намерений.

Порошенко, хочет он того или не хочет, волей-неволей превращается в инструмент информационной войны Путина против Зеленского. А РФ после провалов на театре боев перейдет к "компенсациям" в виде "острых чекистских мероприятий" во внутренней среде Украины.

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Кстати, тестовая ситуация со спасением украинских защитников "Азовстали" это показала. Обвинения против Зеленского и власти начинали качаться именно через дворовых блогеров и журналистов из пула Порошенко, собственно, как и раскачка темы разминирования Чонгара и т.д.

Выведение из высшей лиги политической игры Порошенко становится, таким образом, абсолютно логичным и справедливым фронтом снижения возможностей для непрямого влияния России.

Олег Постернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки