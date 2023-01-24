Как пережить кошмар войны

Я справляюсь только благодаря тому, что полностью лишен оптимизма, не жду победы, успехов и трибунала над Путиным.

Кошмар войны может быть очень долгим / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Мы все, независимо от географического положения, находимся в центре вихря, который ломает нашу психику и действует на нервы. Количество людей, у которых проявились реальные психические расстройства, просто огромно. Я умею читать тексты, и вижу, у кого не в порядке с кукухой. Это всего лишь расстройства, они проходят, но наблюдать это тяжело. И это люди, у которых никто не погиб в семье, их просто добивает ситуация и новости.

У меня лично нет рецептов, как избежать психических блекаутов, я не могу сказать - путешествуйте, занимайтесь йогой, глубоко дышите, мастурбируйте, это не поможет, наверное.

Я не могу закончить войну, убить всех врагов, разорвать Путина, принести всем счастье. И никто из нас не может, ни президент, ни артиллерист, ни энергетик.

Я справляюсь, только благодаря тому, что полностью лишен оптимизма, не жду победы, успехов и трибунала над Путиным. Чтобы слезть с эмоциональных качелей, я думаю, что как и год назад, на столе все варианты развития событий, вплоть до полной оккупации Украины.

Кошмар войны может быть очень долгим и никто не выдержит, если будет только посыпать голову пеплом и сжимать кулаки. В конце концов, война идёт за то, чтобы Украина сохранила свое лицо, довоенный образ жизни. Поэтому, наверное, наш смех, наш гедонизм, довоенные привычки, злят врага больше, чем открытая ненависть. И ещё, помогают удержаться в нормальном состоянии духа.

Не укорять себя и других тоже помогает, мы на одной стороне фронта, хотя и разные.

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