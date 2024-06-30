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Как ООН игнорирует прямое участие КНДР в войне на стороне РФ

Михаил Подоляк
30 июня 2024, 06:38
187
Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит"... министра внутренних дел РФ Колокольцева.
Как ООН игнорирует прямое участие КНДР в войне на стороне РФ
КНДР помогает инженерными войсками России / Коллаж: Главред, Фото: Рixabay/gfs_mizuta, Telegram

Мало того что КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с РФ - сейчас она прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора.

И? А ничего. Тишина. Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит"... министра внутренних дел Рф Колокольцева, находящегося под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество" и еще раз сказать нейтральным странам, что "нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских - замечательно, правильно". Именно это - демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне Рф и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты - ведет к справедливому финалу (сарказм).

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Нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности (повторный сарказм).

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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