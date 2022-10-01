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Как обуздать взбесившегося российского зверя, или Почему Украину примут в НАТО

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
1 октября 2022, 11:00

На данном этапе для Украины не столько важно членство в Альянсе, сколько гарантии безопасности от США и Великобритании, в том числе "ядерный зонтик".

Украина как член НАТО сейчас крайне полезна странам Альянса – Загородний
Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС – Тарас Загородний

Подача Украиной заявки на членство в НАТО по ускоренной процедуре – это правильный шаг. Наша страна воспользовалась прецедентом Финляндии и Швеции. Суть его сводится к следующему. Обе эти страны отвечают всем критериям НАТО, в том числе требованиям к военной инфраструктуре. Так, например, в Швеции хорошо подготовленная армия, прекрасно развитый военно-промышленный комплекс – там производится все от подводных лодок до боевых истребителей. Знаменитые NLAW и Javelin, которые широко используются в войне в Украине – совместной шведско-американской и шведско-британской разработки. В НАТО понимают: какой смысл требовать План действий по членству в НАТО, если все и так понятно.

Плюс, конечно же, сказывается угроза России. И сложившиеся обстоятельства запустили этот процесс для двух этих стран.

В этом процессе интересна одна деталь – в период до формального вступления в НАТО ядерные государства Великобритания и США гарантировали безопасность Швеции и Финляндии. Скорее всего, это и есть главная цель подачи заявки Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Потому что сейчас главная проблема для нашей страны – это "ядерный зонтик": не ясно, он есть над Украиной или нет.

Суть обращения нашего государства следующая: дайте хотя бы ядерную безопасность и оружие, а дальше мы сами со всем разберемся.

США такие прямые гарантии дают другим странам очень редко, а если дают, то не афишируют этого. Гарантии даются только в рамках Альянса. Но путь Швеции и Финляндии – это прецедент, и Украина им воспользовалась.

В данной ситуации получение Украиной и таких гарантий, и членства в НАТО вполне реально. Ведь у нас схожие обстоятельства.

Если бы военные НАТО имели решающий голос в вопросе приема Украины, украинскую армию приняли бы в Альянс хоть завтра, потому что ВСУ показали свою способность защищать не только свою страну, но и фактически весь восточный фланг НАТО. При этом есть сомнения в том, что на это способны, например, немецкая или французская армии.

Так или иначе мы переходим на стандарты НАТО. Я уж не говорю о высочайшем уровне взаимодействия Украины с основными странами Альянса. Например, харьковская операция. Не все понимают, что произошло под Харьковом... А ведь Украина как нация и государственный аппарат, не только как армейский аппарат, впервые за лет 200-400 показала высочайший уровень самоорганизации, командной игры, взаимодействия с нашим главным партнером – США. Нигде не слили информацию о предстоящей операции – все было неожиданно для противника, провели блестящую операцию при соотношении сил 1:2 (6 тысяч наших военнослужащих было против 12-тысячной группировки россиян). Это просто каскадный обвал фронта, как говорят россияне! И первое, на что был расчет – получение гарантий, в первую очередь, ядерной безопасности, а затем все остальное.

Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре. И это не новость. Об этом уже звучали заявления послов в июне-июле – мол, стране, которая хочет вступить в НАТО, необязательно проходить процедуру ПДЧ. Однако нам каждый раз начинали рассказывать, что у нас тут коррупция. Вспомните хотя бы, как нам компостировали мозги немцы, которые сами сидели на зарплате у Путина, зато рассказывали Украине, как у нас тут плохо, и почему мы не подходим Альянсу. Но при этом такие "великие" в военном отношении и качественном государственном управлении страны, как, например, Албания и Турция, были приняты в НАТО. Это еще раз свидетельствует о том, что предоставление членства в НАТО было политическим вопросом. Та же Турция, когда ее принимали в НАТО, не соответствовала вообще никаким критериям Альянса. Но Турция – это черноморские проливы, близость к Советскому Союзу, и потому ее приняли по политическим причинам.

Вот и Украина сейчас тоже может стать частью НАТО по политическим причинам.

Как и любая система коллективной обороны, НАТО старается принимать в свой состав страны, которые будут создавать меньше всего проблем, которые не надо тянуть, обучать, то есть которые требуют меньше затрат и издержек. Украина показала, что ее учить ничему не надо – украинцы сами кого угодно научат.

Кроме того, в США и Британии прекрасно знают историю событий после Первой мировой войны и понимают, что даже после победы Украины Россия никуда не денется и повторит путь Германии после Первой мировой. Россия не будет оккупирована – нормальную страну там не сделать, как это было после Второй мировой войны, когда оккупировали Японию и Германию. Соответственно, англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава – Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь – Россия – надолго.

Не очень верится в каскадный распад России после поражения в войне, о чем у нас любят рассказывать. Откалывание каких-то республик РФ теоретически возможно, да и гражданская война в России очень вероятна. Но говорить, что Россия распадется по советскому образцу, нужно крайне осторожно. Скорее всего, такое взбешенное болото с православным коммунизмом будет требовать реванша. Россияне будут верить, что проиграли не из-за того, что неправы, а из-за того, что Путин все неправильно сделал, что разворовали армию. Соответственно, велики риски появления в России нового режима реваншистского характера, который будет продолжать угрожать восточному флангу НАТО, Европе в том числе. А, значит, нужна "дубина", которая будет держать этого медведя в узде.

Таких "дубин" просматривается несколько. Одна из них – это Украина как страна-победитель в конфедерации с Польшей. Такая конфедерация уже выстраивается у нас и будет оказывать огромнейшее культурное, экономическое и военное влияние, как минимум, на европейскую часть России, а, может, и больше. Ведь теперь не исключено, что многие россияне станут называть себя украинцами, они уже так начинают говорить, вспоминая какую-то бабушку из Полтавской области...

Так что Россию будут сдерживать Украина, Польша, Турция (член НАТО, давящий Россию на Кавказе и выходящий в Среднюю Азию, у Анкары есть амбиции расти дальше), плюс Китай. Но Поднебесная может играть в свою игру, в том числе поддерживая Россию, чтобы она не совсем умерла и создавала проблемы, в первую очередь, США.

В конфигурации, которая выстраивается, Украина вполне может быть принята в НАТО даже быстрее, чем в Евросоюз. С ЕС ведь другая история: немецкие элиты просто ненавидят украинцев, Украина их бесит, как и Польша. Так же Украина бесит и Россию. Потому что ребята привыкли все решать между собой – немцы с русскими или французы с итальянцами собрались, все порешали, а потом выдали свои решения для следования другим странам. Теперь так не получится, поскольку выстраивается конфедерация амбициозных стран: Польши, Украины и стран Восточной Европы, которые помнят, как их сдавали, как их предали немцы своими играми с русскими.

Чем ближе к России, тем более настороженно страны смотрят на Путина, чем дальше, тем больше любят РФ и "загадочную русскую душу".

Так что в этом смысле Украина будет полезна как член НАТО. У нее сильнейшая армия в Европе – в десятку лучших уже точно входит, сильнейшие солдаты и военачальники (например, тот же Залужный – хорошо, если на весь мир найдется человек пять, способных так действовать), технологии как часть европейской безопасности и т.д. Украину и Польшу англосаксы могут рассматривать как элемент сдерживания Германии и России, потому политическое решение о приеме Украины в НАТО может быть принято. И операция ВСУ в Харьковской области – весомый аргумент тут: американцы увидели, что украинцы с оружием справились, освоили, никуда не слили, то есть в Украине уже есть часть общества, которой можно доверять – армия.

Потому вероятность вступления Украины в НАТО достаточно высока. Впрочем, подчеркиваю, на этом этапе нам достаточно, чтобы дали гарантии и некий "ядерный зонтик". Заметьте, Россия, даже ее пропагандисты, стала в последние дни отходить от угроз ядерным оружием. А все потому что ее достаточно резко предупредили: удар по Украине будет расцениваться как удар по НАТО. Так что этот "зонтик" пока не сформулирован юридически, но, похоже, уже есть, и нужно стремиться к юридическому закреплению гарантий безопасности для Украины.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

война в Украине НАТО Тарас Загородний членство в НАТО война России и Украины
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