Как можно бороться с ракетными атаками

Русские ракеты поздно обнаруживают / Фото facebook.com/PvkZahid

Многие ошибочно думают, что Украина первая в мировой истории подвергается ракетным атакам. Неправда. Впервые немцы в годы Второй мировой начали обстреливать Британские острова крылатыми ракетами Фау-1 и баллистическими ракетами Фау-2. Потом ракеты использовались уже повсеместно, в разных войнах. Наиболее массово - в войне в Ираке.

И вообще не так страшны эти ракеты. Крылатая ракета (КР) – это достаточно простая (для ПВО) низколетящая цель, имеющую дозвуковую скорость полёта. Ракета летит до цели от получаса до полутора часов; у нас есть время и разнообразные средства поражения чтобы её сбить.

Читайте такжеЗеленский показал видео момента попадания российской ракеты по ТРЦ в КременчугеОднако, не всё так просто. Причиной низкой эффективности борьбы с крылатыми ракетами является несвоевременное обнаружение и оповещение огневых средств ПВО. Попросту говоря, надо иметь очень много локаторов или других датчиков/детекторов цели, чтобы вовремя обнаружить малоразмерную низколетящую цель, спрогнозировать направление её полёта, оперативно доставить и развернуть на траектории полёта ракеты средства ПВО.

А средства ПВО очень оперативно не разворачиваются:

Время разворачивания ЗРК "Бук-М1-2" – 5 минут, время реакции – 6 секунд, за это время крылатая ракета уже безнаказанно пролетит на комплексом ПВО.

ЗРК "Стрела-10М3": время разворачивания – 3 минуты, время реакции – 7 секунд.

ЗПРК "Тунгуска": время разворачивания – 5 минут, время реакции – 9 секунд.

ПЗРК "Игла": время разворачивания – 12 минут, время реакции – 6 секунд.

Так можно ли увеличить количество сбитых ракет?.. - Легко.

Первый вариант. Привлечь высокотехнологичный бизнес, который сделает или закупит достаточное количество малогабаритных локаторов для установки на крышах домов, вышках мобильных операторов, других высоких точках. Соединенные в одну сеть, такие локаторы смогут, вместе с сейсмодатчиками, звуковыми, оптическими сенсорами вовремя обнаруживать крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты противника. На всё про всё надо 150-200 млн долларов. Немного.

Второй вариант. Самый простой, так делали в годы Первой и Второй мировых войн - расставить на крышах наблюдателей с мобильными или спутниковыми телефонами, чтобы они сообщали о времени и направлении пролёта ракеты.