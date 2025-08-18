Укр
Как может измениться театр боевых действий на Харьковщине

Дмитрий Снегирев
18 августа 2025, 09:19
Оккупанты заявили о форсировании Северского Донца.
deepstate
Карта боевых действий на Харьковщине / скриншот deepstate

В России громко заявили о форсировании реки Северский Донец в Харьковской области. Враг заявил о захвате территории на Волчанском направлении

Примечательно и то, что такие громкие заголовки появились почти сразу же после поездки Владимира Зеленского на это направление. Стоит отметить, что Владимир Зеленский во время своей поездки на фронт заявлял, что на этом направлении наши воины фиксируют присутствие наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Африки.

Сейчас россияне пытаются активизировать наступление на Волчанском направлении. Это кратчайший путь в Харьков. Но говорить о расширении зоны присутствия, которая бы создавала угрозу для СОУ, оснований нет.

видео дня

Российские войска сейчас имеют сразу несколько целей. На Волчанском направлении - это Харьков.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в свое время отметил, что сил оккупационных войск на Харьковском направлении недостаточно для полноценного продвижения вглубь Украины.

"Атаки российских войск в Харьковской области - это попытка оттянуть силы и средства Сил обороны Украины с других ключевых направлений фронта. Ни о каком прорыве обороны Вооруженных сил Украины речь не идет. В основном противник применяет тактику атак с использованием пехотного подразделения, с прикрытием небольшим числом бронетехники. Поэтому говорить о прорыве украинской обороны нет никаких оснований", - отмечает Буданов.

О блокаде или захвате Харькова речь не идет, но вместо этого враг хочет использовать тактику выжженной земли - неизбирательный террор против мирного населения с использованием ствольной артиллерии. Это стратегическая задача врага на этом направлении.

Отмечу, что ряд тактических успехов Сил обороны Украины есть и на Купянском направлении. Поэтому, как видим, несмотря на передислокацию оперативных резервов на данное направление, короткое плечо логистики как с территории Российской Федерации, так и оккупированных районов Луганской области, Силы обороны Украины удерживают ситуацию под контролем.

Расширение зоны присутствия в районе Двуречного - сценарий наиболее опасный, потому что оккупанты будут пытаться и уже пытаются воспроизвести события 2022-го года. А именно, когда изюмская группировка противника считалась одной из самых боеспособных и многочисленных и преследовала цель создания оперативного окружения украинской группировки в районе Славянска и Краматорска.

Враг хочет еще раз попробовать выйти в тыл Славянска. Кроме того, враг пытается расширить свою зону присутствия в районе Мелового. Причем в планах оккупантов четко вырисовывается встречный характер удара, то есть попытка соединиться с купянской группировкой, с целью создать сплошную так называемую буферную зону.

Отмечу, что то, как россияне подают новости о прорыве, не соответствует действительности, это фактически попытка оккупантов вернуть ранее утраченные позиции.

Напомню, в мае текущего года Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по позициям российских оккупантов в лесном массиве возле села Липцы Харьковской области. Тогда было уничтожено более 1 500 военных и до 200 единиц техники. ВСУ показали блестящий уровень планирования и проведения операции в тяжелых условиях.

Это сняло возможность прорыва непосредственно и к Липцам, и к Волчанску. Но стратегической целью оккупантов было дальнейшее продвижение вглубь украинской территории с целью выхода на огневое поражение жилых микрорайонов областного центра. Речь идет о Харькове. Российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение с целью террора гражданского населения. Речь шла о неизбирательном характере огневого поражения исключительно по жилой застройке этого украинского города-миллионника

Одним из основных отличий новой тактики противника является использование комбинированных атак как штурмовыми группами, так и бронетехникой. А этого уже давно не было.

Во время штурмов использовалось большое количество мотоциклетной техники - багги и другие средства передвижения. Они пытались прорвать зону поражения FPV-дронов благодаря скоростным средствам передвижения. Но, как видим, на любое ноу-хау российской стороны есть более чем адекватный ответ со стороны Сил обороны Украины. Как с использованием средств поражения ствольно-реактивной артиллерии, так и, соответственно, FPV-дронов.

Сейчас можно констатировать, что Силы обороны Украины нанесли упреждающий удар, не давая возможности оккупантам расширить зону присутствия в Харьковской области. Более того, использовать данный факт в процессе переговоров с американской и украинской стороной.

Речь идет о планах российского диктатора использовать фактор интенсификации боев в Харьковской области, как элемент военно-политического давления РФ на украинское руководство и США. По замыслу военно-политического командования страны-оккупанта, если украинское руководство не согласится на российский ультиматум - вывод подразделений Вооруженных сил Украины из контролируемых районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей, - российские оккупанты активизируют продвижение в Харьковской и Сумской областях.

Но мы видим прямо противоположный характер событий.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

