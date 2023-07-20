Как Москва пытается принудить Киев к диалогу о "перемирии"

Зерновой террор и принуждение к "миру"...
Начинает прорисовываться цель российских ударов по Одессе. Разумеется, этот террор связан с разрывом "Зерновой сделки", но в чём суть ударов по городу, который был основным зерновым хабом? Суть проста - возобновление зернового диалога, но...
Но, на условиях россии.
Причём не просто на условиях россии, а при непосредственном, прямом контакте Киева и москвы. Ведь "Зерновая сделка", как таковая, заключалась между Украиной, Турцией и ООН. В этом треугольнике места россии не было. Да, она там тоже, что-то подписывала с ООН и Турцией, но...
Но юридически российский статус в сделке был номинальным, как говорят - для отщипного.
Теперь же россия хочет иного статуса в этой сделке и пытается добиться её перезаключения единственным ей известным методом - террором.
Но и это, на самом деле, ещё не конечная цель террористов.
Читайте также:
По сути, если у россии получится принудить Украину пойти на такое соглашение, посредством двустороннего контакта, пускай и при участии ООН и Турции, для москвы это станет первым шагом в попытке принудить Киев к диалогу о "перемирии", так критически необходимом российским оккупационным войскам.
То есть, многоходовочка кремля предельно ясна - через террор заставить Украину пойти на первое, казалось бы, не столько критически важное соглашение, а через него, принудить к тому, которого оккупанты добиваются с 2022 года, дабы в период паузы восстановить и накопить силы.
Безусловно, ни на какие переговоры с оккупантами нельзя идти. Они слабеют и ощущают это, пауза им критически нужна и не имея возможности принудить к миру напрямую, они ищут обходные пути. Но эти обходные пути и террор только лишь подчёркивают плачевность и конвульсивность положения террористов.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".