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Как Москва пытается принудить Киев к диалогу о "перемирии"

Александр Коваленко
20 июля 2023, 06:20
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Многоходовочка Кремля предельно ясна - через террор заставить Украину пойти на, казалось бы, не столько критически важное соглашение.
зерновая сделка
Коваленко рассказал, как Москва пытается принудить Киев к диалогу о "перемирии" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Зерновой террор и принуждение к "миру"...

Начинает прорисовываться цель российских ударов по Одессе. Разумеется, этот террор связан с разрывом "Зерновой сделки", но в чём суть ударов по городу, который был основным зерновым хабом? Суть проста - возобновление зернового диалога, но...

Но, на условиях россии.

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Причём не просто на условиях россии, а при непосредственном, прямом контакте Киева и москвы. Ведь "Зерновая сделка", как таковая, заключалась между Украиной, Турцией и ООН. В этом треугольнике места россии не было. Да, она там тоже, что-то подписывала с ООН и Турцией, но...

Но юридически российский статус в сделке был номинальным, как говорят - для отщипного.

Теперь же россия хочет иного статуса в этой сделке и пытается добиться её перезаключения единственным ей известным методом - террором.

Но и это, на самом деле, ещё не конечная цель террористов.

По сути, если у россии получится принудить Украину пойти на такое соглашение, посредством двустороннего контакта, пускай и при участии ООН и Турции, для москвы это станет первым шагом в попытке принудить Киев к диалогу о "перемирии", так критически необходимом российским оккупационным войскам.

То есть, многоходовочка кремля предельно ясна - через террор заставить Украину пойти на первое, казалось бы, не столько критически важное соглашение, а через него, принудить к тому, которого оккупанты добиваются с 2022 года, дабы в период паузы восстановить и накопить силы.

Безусловно, ни на какие переговоры с оккупантами нельзя идти. Они слабеют и ощущают это, пауза им критически нужна и не имея возможности принудить к миру напрямую, они ищут обходные пути. Но эти обходные пути и террор только лишь подчёркивают плачевность и конвульсивность положения террористов.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Александр Коваленко ракетный удар зерновая сделка
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