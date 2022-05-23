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Как Медведчук заживо хоронит карьеру Порошенко

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

23 мая 2022, 15:47

Показания Медведчука показывают, что Порошенко все эти годы находился в серой зоне между Украиной и врагом.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук дал показания о причастности Порошенко к бизнес-схемам в пользу РФ / Скриншот

Арестованный в Украине кум Путина Виктор Медведчук рассказал СБУ о том, что ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод "Самара - Западное направление" и закупить уголь в "ЛДНР" с помощью пятого президента Украины Петра Порошенко. В ответ адвокаты Порошенко стали заявлять о неправдивости этих показаний.

Как известно, жернова правоохранительной системы мелят довольно медленно. Вполне возможно, что этим показаниям - две-три недели максимум. Но очевидно, что с информационной точки зрения это было более оптимальное время для того, чтобы эти показания получили резонанс.

Конечно, работа адвокатов - защищать клиента. По большому счету, ничего принципиально нового мы не узнали, потому как об этом давно догадывались. Но предположения к делу не подошьешь, в отличие от показаний Медведчука. Эти показания - только начало, но даже они показывают весь цинизм и коррумпированность Порошенко.

Борода не делает козла раввином, а барыгу - лидером наций. Фактически речь идет о том, что Порошенко выводил из госсобственности стратегический объект - нефтепровод - и зарабатывал на нем во время своей каденции.

Догадка о роли Медведчука как эксклюзивного коммуникатора с "русским миром" теперь имеет вполне очевидный материальный фундамент. "Нефтянка", газ и энергетика в Украине всегда были "президентским" бизнесом, потому что зажечь "зеленый свет" в той или иной бизнес-схеме можно было, только пройдя через кабинет президента. И теперь роль Порошенко в треугольнике Порошенко-Медведчук-Путин закрепляется показаниями Медведчука.

Видимо, у кума Путина все плохо, раз уж Медведчук, который и сам адвокат, дает столь детальные показания. И теперь фраза "Жму руку, обнимаю", на записях голосов, похожих на Путина и Порошенко, теперь звучит не как предположение, а как политический приговор. И также понятно, почему Медведчук, который до 2014 года был практически выброшен из украинской политики, при Порошенко стал одним из самых влиятельных политиков Украины и обзавелся собственным медиахолдингом.

В итоге показаний Медведчука выходит, что они с Порошенко, скорее, были политическими партнерами, нежели противниками.

В связи с этим возникает резонный вопрос - есть ли вероятность того, что Медведчук сознательно оговорил Порошенко? Вряд ли, потому что Медведчуку нет смысла врать по этим делам, ведь его фактически приперли к стене.

"Спецоперация" кума Путина, в рамках которой был расчет на смену власти в Украине и обнуление, провалилась. Обмен тоже не удался, что говорит о том, что все позиции в Москве Медведчук потерял. Он был в контакте, а теперь в опале, и то, что он рисовал фантастические картины поддержки России в Украине, привело к провалу блицкрига. Потому выдача Медведчука Кремлю с большой долей вероятности будет означать для него скоропостижную смерть. И единственный способ выжить для него - сотрудничать со следствием и честно рассказать, что и как было.

Читайте такжеПочему Зеленский предложил Путину обменять МедведчукаА это показывает, что Порошенко все эти годы находился в серой зоне между Украиной и врагом. Конечно, сторонники Порошенко до сих пор находятся в стадии отрицания и не могут пережить того, что их сывочолый гетьман мог сотрудничать с врагом во время войны ради собственного обогащения, да еще и задействовал для этого полный инструментарий государственной власти - для них это полный разрыв шаблона. Но факты - вещь упрямая и они шаг за шагом разрушают "светлый образ" даже в глазах его поклонников.

Если отталкиваться от социологии, примерно половина его электората - идеологически заряженные, которым что ни говори - все божья роса. И они позицию не изменят, но ситуативные сторонники, то есть, кто еще способен критически мыслить, задумаются о его роли. Но так или иначе, политических перспектив в этой ситуации в Украине у Порошенко не будет.

Другой вопрос - когда к нему придут с более серьезными обвинениями. И чем скорее это произойдет, тем логичнее, потому что если сейчас не последует никаких юридических действий, это обернется против власти. Игнорировать информацию, озвученную Медведчуком, уже нельзя, потому задержание Порошенко - вопрос ближайшего времени.

Но ожидать того, что Порошенко, подобно Медведчуку, попробует бежать, не стоит. Скорее всего, он снова затянет свою старую песню о "преследовании патриотов". Потому что характер у него присутствует, этого не отнять, а бежать для него будет означать неминуемую политическую смерть.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

война в Украине Петр Порошенко Виктор Медведчук Владимир Путин Андрей Золотарев
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