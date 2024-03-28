Как купировать ракетный террор агрессора?

В ночь на 22 марта был один из самых массированных комбинированных и первый масштабный удар по энергетической инфраструктуре с начала 2024 года.

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РФ нанесла ракетный удар по столице Украины / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, ГосЧС

На прошлой неделе российско-фашистские захватчики трижды наносили ракетные удары. Сегодня в день СБУ, символически агрессор вновь атаковал Киев баллистическими ракетами "Циркон". Агрессор продолжает готовиться к новым ракетным ударам.

В ночь на 22 марта был один из самых массированных комбинированных и первый масштабный удар по энергетической инфраструктуре с начала 2024 года. Несколько городов остались без электричества, причинен серьезный ущерб.

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В связи с чем, актуализировались следующие вопросы:

1) Какие средства воздушного террора применяет агрессор?

2) Какие средства защиты от ракетного террора необходимы Украине?

3) Какие меры военно-технического и военного характера необходимо предпринять Украине для купирования ракетного террора со стороны агрессора?

Средства воздушного террора можно разделять на БПЛА (дроновое) и ракетное вооружение.

БПЛА Shahed-131/136

Практически ежедневно поздно вечером агрессор применяет БПЛА Shahed-131/136 против Украины в качестве основного средства террора. Примерно от 80 до 95% этих БПЛА уничтожаются до подлета. Однако остальная часть достигает целей.

Основные цели, которые преследует агрессор:

1) выявление систем ПВО;

2) истощение средств ПВО перед основным ракетным ударом;

3) террор мирного населения;

4) поражение объектов инфраструктуры.

Эффективной защитой от БПЛА являются такие средства поражения как: ЗРК Crotalе, Alvis Stormer, Gepard, L3Harris, VAMPIRE, а также ЗСУ-23-4 "Шилка", 2К22 ЗРПК "Тунгуска", "Стрела-10", "Оса". Достаточно эффективно с ними борются мобильные огневые группы (пожалуй, за исключением лесной и труднопроходимой местности).

Ракетное вооружение подразделяется на дозвуковые и сверхзвуковые ракеты.

1. Дозвуковые ракеты. Крылатые ракеты воздушного базирования – Х-101/555/55 и морского базирования – КРМБ "Калибр" (средняя скорость - 870 км/ч, способны лететь на сверхнизких высотах - до 30 метров).

Эти ракеты достаточно эффективно перехватывают средства ПВО малого и среднего радиуса действия, такие как NASAMS, IRIS-T, ЗРК "Бук", "Куб" и в удобных для этого случаях крупнокалиберные пулеметы.

Проблемы перехвата данных ракет заключаются в недостаточности средств ПВО и в дефиците боекомплекта (антиракет) к ним.

В ходе ракетных атак, ракеты Х-101/555/55, стоимостью около $13 млн., за единицу, используются агрессором в качестве средства прорыва ПВО, за которым следует волна прочей номенклатуры крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет.

Эффективной борьбе с БПЛА и крылатыми ракетами помогают различные комплексы РЭБ.

2. Сверхзвуковые ракеты. Это баллистические и аэробаллистические ракеты: 9М723/9М728, KN-23, Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал", "Оникс", "Оникс-М" и "Циркон".

Данные ракеты перехватываются только комплексами Patriot и SAMP/T, но они являются острым дефицитом для защиты городов и объектов инфраструктуры.

Выводы:

По причине полнейшей безнаказанности агрессора, ввиду острого дефицита систем ПВО/ПРО и антиракет к ним, на сегодняшний день Украина остается уязвимой перед массированными комбинированными ракетными ударами. Агрессор безнаказанно пользуется этим фактором.

5 марта 2024 года, Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации и черноморского флота агрессора по фактам ракетного террора гражданского населения и уничтожения объектов гражданской инфраструктуры.

Рекомендации:

На первом этапе строительства войск ПВО, Украине необходимо как минимум 50 мобильных комплексов"Patriot" и 50 мобильных комплексов "THAAD", что вполне обеспечило бы закрытие большей части территории Украины от ракетных ударов со стороны агрессора.

Важным условием выживания и победы в войне, является взаимодействие и координация во всех сферах, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Украинскому ОПК необходимо начать производство:

1) систем ПВО/ПРО аналогичных иностранным системам;

2) крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет, аналогичным ракетам агрессора типа "Калибр", "Кинжал", "Оникс" и пр., в усовершенствованном виде;

3) БПЛА дальнего радиуса действия на реактивной тяге, с боевой частью до 500 кг., (фактически гибриды между БПЛА и крылатыми ракетами).

В военном плане, необходимо действовать на упреждение, - уничтожать инфраструктуру вражеских аэродромов, вражескую авиацию и места хранения ракет агрессора непосредственно перед вылетом для пусков ракет по территории Украины, а также ракетно-пусковые комплексы наземного базирования.

Иначе придется продолжать терпеть хлопки над головами от поражения ракет и БПЛА агрессора.

Кто такой Юрий Шулипа Юрий Шулипа - юрист, правозащитник, публицист, политический эксперт. Директор международной ассоциации "Институт национальной политики". В 2015 года получил гражданство Украины. Является автором:

4-х научно-практических пособий, 3-х книг и 2-х монографий.

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