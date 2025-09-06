Укр
Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭС

Игар Тышкевич
6 сентября 2025, 19:10
Все участники ОДКБ являются членами ШОС.
Из забавного и не очень.

Или как СИ забирает у Путина ОДКБ и ЕАЭС.

Одним из решений ШОС стало создание "Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества" Фактически это трансформация региональной антитеррористической структуры ШОС. Которая на заре существования организации была создана в Узбекистане. Но которую РФ пыталась "перевести" на свою территорию - в Москву.

Итак, УЦ становится правопреемником РАТС. И остаётся в Ташкенте. Но ему в подчинение передаются центр информационной безопасности и бишкекский центр по противодействию региональной преступности.

То есть имеем мощную структуру которая (даже географически) ближе к КНР чем к Москве. И которая по факту получает полномочия схожие с секретариатом оборонного альянса. Помноженные на полномочия следственного органа. В частности УЦ получает право (и обязанность):

- проводить подготовку и проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий по противодействию вызовам и угрозам безопасности по просьбе Сторон;

- готовить и проводить совместные пограничные, информационные и иные операции, совместные антитеррористические мероприятия и мероприятия направленные на противодействие вызовам и угрозам безопасности; С вовлечением по надобности всех договаривающихся сторон (стран ШОС)

- интересные два пункта, которые изложу цитатой "полуофициального" перевода":

-подготовка и проведение совместных учений компетентных органов Сторон по противодействию вызовам и угрозам безопасности, в том числе в информационном пространстве;

- подготовка кадров для подразделений компетентных органов Сторон в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности по просьбе Сторон.

- Сюда же стоит добавить аналитическую работу, подготовку кадров и (вот это очень интересно) подготовку международных договоров и содействие сближению законодательства в области безопасности стран-участниц.

Да, вы не ошиблись - это структура, которая по заложенному функционалу близка к статусу секретариата оборонного альянса.

И вот тут начинается самое весёлое. Все участники ОДКБ являются членами ШОС. Исключение - Армения, которая начала процедуру выхода. Но Армения стремится к вступлению в ШОС и её вместе с Азербайджаном, вероятно, примут в 2026 или 2027 году.

Таким образом мы имеем ситуацию, когда КНР не декларируя это слишком громко, начинает проводить подмену ОДКБ на ШОС. И если первая структура - российскоцентричная, вторая - синоцентричная.

Сюда же стоит добавить "Тяндзиньскую декларацию", где целая глава (всего там 4 главы) отведена ЕАЭС и китайским проектам. Приведу цитату из её начала

"Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, РеспубликаКазахстан, Кыргызская Республика, Исламская РеспубликаПакистан,Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан,подтвердив поддержку инициативы Китая "Один пояс, одинпуть"(ОПОП),отметили текущую работу по совместному осуществлениюэтогопроекта,втом числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономическогосоюза и ОПОП."

Думаю, логичным будет допущение, что не КНР начнёт изменение политики "Один пояс, один Путь", а ЕАЭС будет адаптироваться под контуры китайской политики.

Напомню, что ЕАЭС - это российскоцентричная экономическая международная структура.

Таким образом, в результате саммита ШОС Китай начал вход в оставшиеся под контролем РФ международные образования - ОДКБ и ЕАЭС. И далее будет постепенно их размывать, переводя всю практическую активность и принятие решений на площадки ШОС. Причём забавно, что Секретариат ОДКБ даже сегодня в Москве. А УЦ по безопасности в Ташкенте. И именно туда ближайшие годы будет перетягиваться процесс принятия решений государств, которые пока что числятся членами ОДКБ.

Путину такое явно не по душе. Но сделать он ничего пока не может.

А КНР, не имея формального оборонного альянса, де-факто таковой начинает создавать.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

война в Украине Си Цзиньпин Владимир Путин Игар Тышкевич новости Китая
