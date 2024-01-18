Как история с журналистами расколола общество

Этот раскол общества как раз свидетельствует о том, что оно у нас еще незрелое, и им легко манипулировать в собственных целях.

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Денис Бигус / скриншот

История с журналистами "Бигус.инфо", которых подловили на употреблении и глупых разговорах, четко расколола общество.

Одни говорят: ужас, запрещенные вещества, позор! Как будто недопустимость коррупции во время войны как-то зависит от того, разоблачает ее обкуренный журналист или чистый, как лабораторная пробирка.

Другие считают, что поскольку подслушивание и слежка за журналистами были незаконны, то считаться с разоблачительными материалами против журналистов нельзя. Но ведь это не суд, которой взвешивает, надлежащим образом ли получены какие-то доказательства, а речь об общественной оценке определенных сомнительных действий.

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Этот раскол общества как раз свидетельствует о том, что оно у нас еще незрелое, и им легко манипулировать в собственных целях. На самом деле все довольно просто.

Так, незаконная слежка за кем-либо является недопустимой, виновные в этом должны быть найдены и наказаны. Но все мы понимаем, что этого не произойдет. Потому что сейчас, во время войны слушают почти всех заметных в поисках реальных агентов Кремлю или критиков власти, которые у нас к этим агентам равны. И соблазн прослушать таких критиков и потом выложить компромат в информпространство является для власти непреодолимым. Потому что гарантированно безнаказанной.

А в таких условиях должен действовать принцип "не подставляться". Нельзя патякать лишнего по телефону, вообще лучше писать о работе полушифрированные СМС в защищенных мессенджерах. Нельзя, например, попадаться нетрезвым за рулем, потому что это обязательно будет использовано против тебя. Нельзя, чтобы твои родные занимались чем-то сомнительным - используют против тебя. Нельзя иметь бизнес - он обязательно пострадает. Даже друзей-бизнесменов лучше не иметь: если не могут достать тебя, то достанут их. И так далее — полный перечень только читать полчаса.

Короче, хочешь критиковать власть - становись к этому времени католичнее Папы Римского. Придется побыть образцом добропорядочности и совести. Это несправедливо, но таковы правила игры: если есть за что тебя задеть, обиженная тобой власть гарантированно заденет. Поэтому не давай ей такой возможности.

Именно этот принцип нарушили журналисты "Бигус.инфо". И это вопиющее проявление непрофессионализма и кадровый провал, какими бы резонансными и полезными ни были расследования этого агентства.

И уж совсем бессмысленно надеяться, что деятельность расследователя дает иммунитет, и что посольства стран-партнеров обязательно поддержат и все уладят. Там к таким случаям другой подход: кто намусорил, тот и убирает.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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