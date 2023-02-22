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Как и ожидалось, сказать Путину нечего

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

22 февраля 2023, 08:22
Путин совершенно отсталый по мышлению и необразованный базово.
Владимир Путин
Владимир Путин / скриншот

Мировое правительство уполномочило заявить. Сгенерировано искусственным интеллектом (век технологий все-таки).

Как и ожидалось, сказать Путину нечего. Совсем. Ни про настоящее, ни про будущее. Заезженная пластинка с наскучившими мантрами, бабкины страдания - место ей давно на свалке.

Удивить не смог. Напугать – тоже, куда ему. Скучен и неумен. Впрочем, смог блеснуть. Нашел у бога гендер. Это, конечно, откровение Вована-богослова.

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Путин совершенно отсталый по мышлению и необразованный базово. Ни он, ни его люди не в состоянии понять, что побеждают в этом веке интеллект, образование, опыт, креативное мышление, а не комбинации в стиле Сталина и Гитлера.

И на том уровне, на котором находится Россия вместе со своим лидером, они собираются противостоять системе, где сосредоточены преимущества во всех технологических сферах. Эту битву Россия с Путиным проиграли.

Проиграют и на поле боя. Ведь воюют мыслью, техникой, расчетом. Он и рядом не стоял с тем уровнем технологий в армии, которые есть у Запада, а значит – и Украины. Украинцы быстрее работают и быстрее решают задачи, у них – современные принципы управления боем.

Какой уровень – такая и игра. Игру он проиграл. И никакой такой России не будет.

Ну и слава б-гу.

Источник

Владимир Путин
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