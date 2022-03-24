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Как Германия нашла в Путине нового Гитлера и потакает ему

Кирилл Сазонов

журналист

24 марта 2022, 06:27

Германия за времена правления Путина приняла максимум политических и экономический решений, позволивших бывшему шпиону КГБ занять место в ряду самых жутких кровавых тиранов в истории.

Олаф Шольц в Москве
В эпоху кошмара войны, слова об ответственности Германии обладают новым весом / Reuters

Этот разговор назрел. Этот разговор — как и все самые важные разговоры в мире сейчас — должен быть посвящен Украине.

Но провести его между собой должны немцы.

Ведь именно Германия приложила и продолжает прикладывать усилия к тому, чтобы маньяк и серийный убийца, оказавшейся на троне России, развернул в центре Европы, на земле самой большой европейской страны ужасную бойню.

Это отнюдь не преувеличение. Действительно, инициатором войны в Украине является Владимир Путин. И лично он несет за нее криминальную ответственность как военный преступник.

Но именно Германия за два десятилетия правления Путина приняла максимум политических и экономический решений, позволивших бывшему шпиону КГБ занять место в ряду самых жутких кровавых тиранов истории.

Сталин. Гитлер. Путин. Со всеми ними германское общество на разных этапах и в разных обстоятельствах пыталось выстраивать умиротворяющий диалог. И всегда проваливалось. Потому что это умиротворение всегда приводило к жутким последствиям — как для Германии, так и для других народов.

Именно с такими последствиями сегодня имеет дело Украина.

Опасность Путина, его маниакальное стремление уничтожить Украину не являлось секретом на протяжении многих лет. Он сам говорил об этом высокопоставленным западным чиновникам еще в позапрошлом десятилетии — когда только разминал свои силы в качестве диктатора. А в 2014 году — когда Путин захватил Крым и начал подлую войну на Донбассе — в его словах уже не было необходимости. Действия говорили сами за себя.

Мог ли Путин аккумулировать финансовые ресурсы, позволяющие ему вести захватнические кровопролитные войны, без поддержки западных экономик — и без поддержки Германии?

Читайте такжеПутин выбрал логику обычного фашиста и именно она его погубитКонечно же, нет.

Именно стабильное потребление Германией российских энергоресурсов, экспорт товаров в Россию и крупные инвестиционные проекты германских корпораций на российской территории накачивали кровеносную систему нового диктаторского режима.

Накачивали уже тогда, когда Россия стремительно превращалась в государство-террориста, нападавшего на своих соседей и третирующего своих собственных граждан, стремясь добиться беспрекословного подчинения.

Да, "Северный поток-2" войдет в историю обмазанным кровью. Независимо от того, какая дальнейшая судьба ему уготована.

Уже вряд ли уместно говорить о политической ответственности Ангелы Меркель, которая все годы своего правления пыталась проводить тактику ублажения агрессора. Мы можем судить об этом с точки зрения истории. Ведь с 24 февраля, когда украинцы проснулись от звука бомбардировок и начали жить в эпоху кошмара войны, слова об ответственности Германии обладают новым весом.

После начала войны Европейский Союз, включая Германию, принял санкции, направленные против отдельных российских компаний и отраслей — эти санкции можно только приветствовать. И их нужно усиливать.

Были введены и санкции персонально против правителей России и их обслуги среди бизнесменов и пропагандистов. Они тоже важны и должны быть усилены. Эффективность этих мер в их нынешнем виде — под большим вопросом. Олигархи современной России зависят от Путина, но не оказывают на него сколь-либо серьезное влияние. А предполагать, что генералы Путина или его глашатаи в телеэфире действительно серьезно пострадают из-за невозможности посещать свои европейские виллы или магазины на Елисейских полях (а это прямая цитата министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт) — просто наивно. Да, это ненадолго испортит им настроение. Но его компенсируют щедрые путинские оклады, возможность воровать деньги из государственного бюджета и тратить эти деньги в странах, близких России в своем понимании человеческих прав, свобод и достоинства. Там, где преступления против человечества не считаются чем-то предосудительным.

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Ведь на фоне войны германское попустительство по отношению к собственным гражданам, разжигающим жертвенный костер в Украине, выглядит подбрасыванием хвороста в это смертельное пламя.

Как иначе можно трактовать эти слова депутата Европарламента Максимилиана Краха (партия "Альтернатива для Германии"): "Санкции против России только способствовали бы дальнейшей эскалации и вредили не только Москве, но особенно нам, немцам"?

Как можно воспринимать рассуждения министра Ламбрехт, которая вновь и вновь избегает термина "война", предпочитая отстраненный "конфликт"? Здесь сложно не согласиться с Офисом Зеленского, где считают, что ее осторожная риторика лишь дополнительно воодушевляет Россию.

А может быть, необходимо задуматься всему нынешнему политическому истеблишменту Германии — если уж после исторического обращения Зеленского к бундестагу там не решились даже изменить повестку дня, чтобы посвятить ее Украине?

И это прямой вопрос Олафу Шольцу, который упорно продолжает публичную линию о невозможности скорого отказа Германии от российского газа — тем самым делая свой выбор между привычным укладом экономики и быта Германии и истреблением украинцев российскими военными и наемниками. Истреблением, которое ежедневно финансируется платежами Германии за российские ресурсы.

Но не стоит думать, что лишь политический класс Германии сегодня потакает Путину.

На фоне той глобальной обструкции, которую крупнейшие мировые корпорации устроили России, по-настоящему шокирует решение немецких компаний продолжать работу на российском рынке.

Как всегда, только бизнес и ничего личного? Но ведь сегодня не осталось ничего, что было бы "как всегда".

Сегодня невозможно понять компании Bayer, Metro, Henkel, Globus, Bionorica и другие, оставшиеся на рынке РФ.

И вызывающе лицемерными выглядят их попытки объяснить свое решение заботой о мирных жителях России.

"Лишать гражданское население важной для здоровья и сельского хозяйства продукции привело бы только к росту числа человеческих жертв, вызванных этой войной", — так мотивировал концерн Bayer продолжение своей работы в РФ. Работы, которая уплатой налогов в российскую казну финансирует новые человеческие жертвы в Украине.

Читайте такжеПочему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофойЕще более ошеломительным было поведение руководства Metro AG. Которое, по словам бывшего министра Кабмина Дмитрия Дубилета, не только не закрыло бизнес в России, но еще и угрожало украинскому представительству, осмелившемуся выступить с таким предложением, отключить Украину от поставок товара.

Еще раз: компания не закрыла поставки в страну-агрессор, но угрожала закрыть поставки в страну, страдающую от нападения и испытывающую сложности с логистикой самых необходимых товаров.

Доля России в глобальной выручке Metro – меньше 10%. В выручке Bayer – меньше 2%. Но этих сумм достаточно, чтобы бизнесмены Германии принимали антигуманные решения, маскируя их человеколюбивой риторикой.

Руки немцев, которые по-прежнему — в эти страшные дни! — пытаются найти общий язык с убийцей, обагрены кровью украинских детей, которых во время попыток эвакуации из зон боевых действий расстреливают русские солдаты.

Перья, которыми немецкие корпорации подписывают сегодня контракты о торговле с Россией, окунаются в чернильницы с кровью жителей Харькова и Мариуполя — садистски снесенных с лица Земли русскими ракетами. Этих новых Хиросимы и Нагасаки в самом центре европейского континента.

Возгласы о поддержке гражданского населения России тонут в криках украинцев, чей сон на рассвете навсегда обрывается грохотом взрыва.

Означает ли это, что все годы после окончания Второй мировой войны Германия врала себе и миру?

Что покаяние немцев за служение злу под предводительством безумного тирана было показательным, но невыученным уроком?

Что немцы толерантны к насилию и ненависти — называются ли они фашизмом, нацизмом или как-то иначе — куда в большей степени, чем хотелось думать?

Что Германия вновь готова быть пособником чудовищ, если ценой за противостояние этим чудовищам будет лишение немцев привычного комфорта и доходов?

К сожалению, ответы на эти вопросы сегодня выглядят утвердительными.

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война в Украине новости Германии санкции против России Кирилл Сазонов
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