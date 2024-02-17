Как фракция Путина оказалась в Конгрессе

Когда демократия и авторитаризм вместе. Фракция Путина в Конгрессе.
На заседании Совбеза ООН Китай выступил с требованием "прекратить поставки оружия Украине". Еще одна ку**а трамп симметрично требует того же. Более того...
В Палате представителей Республиканская партия расколота и в ней создана фракция путина. Когда тираны и демократы защищают вместе фашизм и его завоевания... Имеет ли шансы выжить демократия, когда сторонники деспотии и фашизма даже в американском Конгрессе?!
Вот чем на самом деле завершается поход Демократии под руководством Байдена на Авторитаризм! Вот что происходит когда президент самой могущественной страны и мирового лидера оказывается Нерешительным и Непоследовательным. Поражением и позором может закончить президент Байден свой единственный срок!
Пусть поблагодарит за это своих ближайших советников - салливнов и бьорнсов. Поражением может закончить человечество, цивилизация Запада, благодаря нерешительности и непредсказуемости-близкорукости Байдена. Демократы оказываются могильщиками демократии.
Но прежде всего, виноват краснобай-соловушка Байден. Которого заботили только его исторические речи на весь мир и какое впечатление он производит на человечество, когда достигает эфира.
Это не мешки таскать, господин Байден!
Кто такой Юрий Радухин
Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.