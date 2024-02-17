Как фракция Путина оказалась в Конгрессе

Поражением и позором может закончить президент Байден свой единственный срок.

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Байден / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, УНИАН

Когда демократия и авторитаризм вместе. Фракция Путина в Конгрессе.

На заседании Совбеза ООН Китай выступил с требованием "прекратить поставки оружия Украине". Еще одна ку**а трамп симметрично требует того же. Более того...

В Палате представителей Республиканская партия расколота и в ней создана фракция путина. Когда тираны и демократы защищают вместе фашизм и его завоевания... Имеет ли шансы выжить демократия, когда сторонники деспотии и фашизма даже в американском Конгрессе?!

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Вот чем на самом деле завершается поход Демократии под руководством Байдена на Авторитаризм! Вот что происходит когда президент самой могущественной страны и мирового лидера оказывается Нерешительным и Непоследовательным. Поражением и позором может закончить президент Байден свой единственный срок!

Пусть поблагодарит за это своих ближайших советников - салливнов и бьорнсов. Поражением может закончить человечество, цивилизация Запада, благодаря нерешительности и непредсказуемости-близкорукости Байдена. Демократы оказываются могильщиками демократии.

Но прежде всего, виноват краснобай-соловушка Байден. Которого заботили только его исторические речи на весь мир и какое впечатление он производит на человечество, когда достигает эфира.

Это не мешки таскать, господин Байден!

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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