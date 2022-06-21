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Как Европа снова позволила Путину себя шантажировать

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

21 июня 2022, 06:23

Европа в очередной раз ступила на ложную тропу компромиссов с Путиным. А они до добра не доводят.

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Путин "сушит" Европу за счет сокращения поставок газа на фоне санкций / УНИАН

Россия резко сократила поставки газа в Европу. Цены снова заоблачные. Немцы внедряют программу "прикрути". Австрийцы расконсервируют угольные мощности. Продолжение следует.

Что произошло? Европа снова ступила на ложную тропу компромиссов с Путиным. А Путин снова это воспринял как слабость и начал повышать ставки.

О чем речь? Несколько месяцев назад Путин в одностороннем порядке потребовал перехода на оплату газа в рублях. Фактически, нарушая контрактные договоренности, требовал изменить условия того же контракта. И чтобы ему платили в рублях. А иначе грозился отключить газ.

Что дальше? Полностью условия Путина Европа не выполнила. Но крупнейшие покупатели пошли на изменение контракта. В результате, часть Европы (16% российских продаж) осталась без российского газа, а другие подписали новые приложения и согласовали новые условия оплаты, пойдя навстречу Путину. Чтобы он не отключил газ.

Как это воспринял Путин? Конечно, как слабость. И начал давить дальше. И сейчас он "сушит" Европу, значительно уменьшив поставки газа Северным потоком и даже прикрутив турецкий газовый путь. Повод? Говорит, что не может качать газ Северным потоком, потому что там турбины нет. А турбина в Канаде на ремонте была. И санкции не позволяют ту турбину поставить в Европу. Влияя на способность работы Северного потока-1. Канадцы в эти игры не играют и санкции обходить на дают. Канадцы молодцы. Все должны быть как канадцы.

Путин снова шантажирует. Может ли Россия продолжать выполнять свои обязательства? Может. Потому что можно разобрать Северный поток-2 и достать трубу оттуда. Можно увеличить поставки газа по украинской трубе. Или по трубе, идущей через Беларусь и Польшу. Но Газпром, то есть Путин этого не делают. Они шантажируют Европу, говоря - либо фактически отменяйте санкции и дайте эту турбину, либо не будет газа.

Читайте такжеРоссии уже нечего предложить миру, кроме торжественных похорон ПутинаЕсли бы до этого Европа консолидированно послала Путина с его требованием платить за газ в рублях, то этого бы не произошло. Но ЕС прогнулись. Испугались, что Путин отключит газ. И нарвались просто на следующий шантаж. И так будет постоянно. Пока Европа не поймет, что никакие уступки Путину до добра не доводят.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Евросоюз война в Украине Владимир Путин санкции Евросоюза Цена на газ в Европе
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