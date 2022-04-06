Как Европа финансирует зверства российской армии в Украине

Европа покупает энергоресурсы у России, даже несмотря на зверства российской армии в Украине / Фейсбук Александра Черненко

Почему Евросоюз не вводит эмбарго на российские газ и нефть даже после зверств русни в Буче и других украинских городах? Этим вопросом сейчас многие задаются.

Украинцы не понимают, как можно торговать с рашкой, покупать у нее энергоносители и финансировать Путина, особенно после зверств его армии в Украине. Ответ прост. И это не страх перед Путиным и его ядерным оружием.

Все банально и примитивно – бабки.

Страны ЕС получают дешевые энергоресурсы из России. Отказавшись от них, они потеряют доходы, тарифы для населения вырастут, а любовь электората к политикам – упадет. Пока крылатые ракеты не летят на территорию ЕС, европейцы не готовы отказаться от сытого и теплого комфорта.

Что Европа покупает у России? Франция, Германия и Италия – одни из ключевых покупателей российской нефти, природного газа и угля. Из них только Италия заявила, что не будет мешать введению эмбарго. То есть не поддерживает, а просто не будет мешать, если все остальные подписываются под эмбарго.

По подсчетам Forbes, в 2021 году энергоносители сгенерировали 261,8 млрд долларов экспортной выручки России. Половину этой суммы, 135,5 млрд долларов — поставки в Евросоюз.

Россия поставляет в ЕС 51,8% своей сырой нефти и нефтепродуктов, около 70% газа и пятую часть угля.

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Совокупно ЕС потребляет в три раза больше энергоносителей из РФ, чем крупнейшая страна-покупатель – Китай.

Среди топ-10 – пять стран Евросоюза: Нидерланды, Германия, Италия, Польша и Франция.

В 2021-м Германия заплатила россиянам 23,1 млрд долларов, принеся им 8,8% годовой "энергетической" выручки. Из них 11 млрд долларов за газ.

Важная деталь: ЕС – ключевой рынок для РФ, большинство энергоресурсов поставляются по длинным и прямым контрактам и по значительно более низким ценам, чем на спотовых биржах.

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То есть, когда цена газа на бирже 1200 долларов за тысячу кубометров, европейские трейдеры получают его от Газпрома по прямым контрактам по 273 доллара за тысячу кубометров. То же и с нефтью.

Именно здесь и заложен ответ, почему ЕС не готов отказаться от газа и нефти из России, даже если они смешаны с украинской кровью.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета