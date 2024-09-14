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Как демографический кризис влияет на экономику и политику страны?

Юрий Богданов
14 сентября 2024, 19:10
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Пекин планирует постепенное повышение пенсионного возраста до 2030 года: для мужчин - с 60 до 63 лет, для женщин - до 58 для "белых воротничков" и до 55 - для "синих".
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин / ua.depositphotos.com

Китай столкнулся с быстрым старением населения и уменьшением рабочей силы. В 2023 году население Китая сократилось второй год подряд, поскольку смертность превысила рождаемость на 2 миллиона.

После политики одного ребенка и снижения рождаемости страна сталкивается с дисбалансом между пенсионерами и трудоспособным населением. Уже несколько лет в КНР действует программа стимулирования рождаемости, семьи с 3 и более детьми получают огромные бонусы, но пока особого бума не наблюдается.

Уже к 2050 году доля пенсионеров может достичь 30%+ населения. Это создает давление на пенсионную систему, на которую уже не хватает денег. Это требует вмешательства государства для обеспечения стабильности.

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Пекин планирует постепенное повышение пенсионного возраста до 2030 года: для мужчин - с 60 до 63 лет, для женщин - до 58 для "белых воротничков" и до 55 - для "синих". Это позволит дольше удерживать людей как рабочую силу. Таким образом правительство пытается сократить количество пенсионеров и уменьшить давление на систему соцобеспечения.

Уже само обсуждение повышения пенсионного возраста вызывает социальное недовольство. Это может способствовать росту протестных настроений и потребует от КПК осторожного балансирования между экономикой и сохранением политической лояльности.

Демографические изменения меняют модель экономического развития, которую Китай использовал в течение десятилетий. Экономический рост базировался на дешевой рабочей силе, однако этот подход больше не является жизнеспособным. Дефицит молодых работников приводит к росту расходов и создает давление на бизнесы, требующие значительных человеческих ресурсов. Это бьет по конкурентоспособности КНР на глобальном рынке.

Повышение пенсионного возраста позволит на время нивелировать катастрофические последствия кризиса. Старшее население сможет дольше создавать экономическую стоимость, а не только потреблять ресурсы, что должно помочь стабилизировать экономику. Это также будет способствовать стабилизации рынка труда и замедлению спада потребительского спроса, поскольку пенсионеры тратят значительно меньше, чем работающие граждане.

Демографический кризис заставляет Китай искать новые пути модернизации экономики. Страна активно инвестирует в автоматизацию, высокие технологии и повышение квалификации работников для уменьшения зависимости от физического труда. Именно поэтому Китай так много инвестирует сейчас в высокотехнологичные сектора чтобы обеспечить переход к экономике добавленной стоимости.

На международной арене Китай также будет вынужден адаптироваться к новым экономическим реалиям, в частности из-за изменения роли в глобальной производственной цепи, где его экономика больше не может полагаться на дешевую рабочую силу.

Демографический кризис - и одна из причин интереса к Африке. Китай видит в Африке не только источник природных ресурсов, но и регион для расширения своей рабочей силы, которая может работать на заводах и предприятиях китайских компаний. Кроме того, Китай пытается использовать Африку для стимулирования экспорта своих товаров, что важно в условиях уменьшения внутреннего потребления из-за старения населения.

В общем, Китай - об "экономическом чуде" которого я писал здесь и переводил номер The Economist здесь - оказался в типичной "ловушке средних доходов". Его дальнейший экономический рост критически зависит от развития рыночных и демократических институтов, от качественного финансового рынка, от доверия общества к государству.

Но сама система этому мешает. Потому что власть КПК, особенно при Си, не готова пойти на нужный уровень либерализации. А тут еще и демографический кризис на фоне кучи ошибок, которые привели к кризису на рынке недвижимости, падению доверия к правительству и тому подобное.

Поэтому сейчас у правительства Си будет постоянный поиск ответа на вопрос что делать: пойти на неудобные реформы; искать взаимопонимание с США и Европой; идти на эскалацию снаружи и давить на весь мир, пользуясь экономической властью Китая; пытаться отложить решение острых вопросов паллиативными решениями и тому подобное. Будем наблюдать. Потому что действия Китая очень влияют на всех нас.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Пекин демографический кризис Юрий Богданов
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