УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как бить на 500 километров вглубь российской территории: три механизма

Роман Свитан
23 декабря 2023, 22:35
На глубину в 500 километров мы должны работать своим вооружением. У нас для этого есть как минимум три механизма
Как бить на 500 километров вглубь российской территории: три механизма
Партнеры не разрешат использовать их оружие для ударов по РФ / фото: ua.depositphotos.com

Наши партнеры вряд ли разрешат нам работать своим оружием по территории России. По разным причинам, не так политическим, как юридическим – есть определенные моменты, связанные с тем, что мы еще не вошли в режим войны по юридическим канонам. У нас объявлено военное положение, но не режим войны. То есть существует очень много таких моментов, из-за которых наши партнеры точно не дадут нам разрешения работать по российской территории. По оккупированной территории Украины мы будем работать оружием наших партнеров, от Керчи до Купянска. Это без проблем, а вот на глубину в 500 километров мы должны работать своим вооружением. У нас для этого есть как минимум три механизма, которыми мы можем работать непосредственно с территории Украины, и еще два – с территории России. У нас есть проект "Нептун" – это крылатая ракета, которую можно использовать по наземным целям на сейчас уже на глубину около 300 километров, а после модернизации 500. У нас есть проект "Гром-2", который работает, его просто надо серьезно запустить в серию, и до 500 километров, по большому счету, мы сможем доставать баллистической ракетой. Также у нас есть достаточное количество беспилотников с дальностями до 500 километров. Мы их видели – это те же "Бобры" и многие другие модификации беспилотников, которые могут работать на эту глубину.

Еще есть два механизма – подключение украинских спецслужб для работы по всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока (и уже видно, как работают наши спецслужбы). А также есть внутреннее сопротивление, в основном партизаны типа партизан Мальцева и заканчивая теми освободительными армиями, которые уже есть, начиная от Северного Кавказа и до республики Саха. Они уже определяются со своими дальнейшими политическими проектами и выполняют боевую задачу, в том числе и в паре с украинскими спецслужбами.

видео дня

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Роман Свитан, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Роман Свитан
Реклама

Главное за день

Во Львове произошел взрыв в частном доме: последние подробности

Во Львове произошел взрыв в частном доме: последние подробности

23:22 Украина
Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по Херсону

Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по Херсону

20:43 Украина
У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

18:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:28

Будуть скрипеть от чистоты: надежные народные средства, которые избавят от проблемы жирных волос

23:22

Во Львове произошел взрыв в частном доме: последние подробностиФото

22:38

Трамп против Байдена: США ждет повторение сценария борьбы 2020 года - Хара

22:35

Как бить на 500 километров вглубь российской территории: три механизмамнение

22:04

Россияне обсуждают на высшем уровне план эвакуации своих Воздушных сил из Крыма – Братчук

Запрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – ХараЗапрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – Хара
21:15

То, какой вы едите хлеб, может многое сказать о личности: проверьте свой характер

21:01

Нормально потолстела: Каменских сделала неожиданное признаниенВидео

20:58

Слишком много "свободных" ребят в военной форме: Ярош раскритиковал мобилизацию в Украине

20:50

Бывший муж Бритни Спирс похудел на 18 кг после расставания с певицей

Реклама
20:43

Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по ХерсонуВидео

20:02

Польские перевозчики пригрозили усилить блокаду границы на Рождество

19:47

В ДТП вместе с братом погиб молодой украинский актер

19:02

Лунный календарь 24 декабря 2023: почему в этот день совсем нельзя плакать

19:01

"Едва хватает": украинская армия не может наступать из-за недостатка боеприпасов - WP

18:54

Почему в щедривках ласточка прилетает зимой: Авраменко объяснил "ошибку"Видео

18:54

У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

18:00

Путин доволен захваченной территорией в Украине: готов к перемирию - NYT

17:58

"До Киева будут долетать": РФ готовит новый массированный удар дронами — ВСУ

17:37

Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

17:34

Самый недооцененный продукт из всех: как варить и с чем чечевицу, объяснение как на пальцах

Реклама
16:56

Грозит сильным отравлением: 10 самых опасных продуктов для собак

16:52

Польские фермеры приостановили блокаду: один из КПП на границе разблокирован

16:48

Трамп может "выкрутить" в свою пользу решение суда в Колорадо – Хара

16:46

"Сушки" подпустили ближе к позициям ВСУ: новые детали уничтожения самолетов РФ

15:57

Только люди с "орлиным зрением" найдут кота за 9 секунд: загадка для самых сообразительных

15:56

В ТЦК по электронке и мобилизация за границей: Умеров раскрыл главные изменения

15:52

Украинцев предупреждают об отключении света: кто попадет в списки

15:19

Соседка напала на голивудского актера и хотела задушить его

15:14

"Одна из сторон будет наступать": Дикий прогнозирует изменения на фронте за полгода

14:55

"Мы за покерным столом": в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине

14:52

ВСУ "перемололи" россиян вместе с техникой: генерал раскрыл колоссальные потери РФ

14:38

Ассия Ахат похвасталась идеальными формами у елки

14:33

Любителям "кипятка" на заметку: дерматолог рассказал как правильно принимать душ и как избежать сухости кожи

13:56

На фронте нашествие мышей: в разведке Британии рассказали о проблемах на передовой

13:40

Риск подтопления метро: эксперт назвал, какие киевские станции под угрозой

13:38

"Мама умерла в Буче": Маричка Падалко рассказала о личной драме Егора Соболева

13:34

На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов

13:19

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря 2023: Тигр - избегайте новых планов, Змея - приютите друзей

12:59

Путин хочет полной оккупации Украины: в ISW раскрыли планы и провалы Кремля

12:30

Как за пять минут засолить красную рыбу: пошаговый рецептВидео

Реклама
12:29

Три прилета по россиянам: в Токмаке взорвали "полицию" и "администрацию" РФ

12:16

Гороскоп на 2024 год: астролог рассказала прогнозы для каждого знака зодиака

12:06

Кинула и послала: Узелков рассказал, почему не покажет новую избранницу

12:04

Церковный праздник 24 декабря: что не нужно делать на Сочельник

11:28

В Крыму - взрывы, Керченский мост был перекрыт: что происходит

11:22

"Очень громко": в двух городах Украины прогремели мощные взрывы, РФ бьет ракетами

10:55

"Условия будет диктовать РФ": словацкий друг Путина сделал скандальное заявление о войне

10:34

В Эстонии будут выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста: предлагают сделку

10:30

Просто объеденье: легендарные печеночные трубочки на Новый год по семейному рецепту

09:57

"Нужно готовиться к худшему": эксперт рассказал, когда ждать новых ударов РФ по Киеву

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять