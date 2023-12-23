Как бить на 500 километров вглубь российской территории: три механизма

На глубину в 500 километров мы должны работать своим вооружением. У нас для этого есть как минимум три механизма

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Партнеры не разрешат использовать их оружие для ударов по РФ / фото: ua.depositphotos.com

Наши партнеры вряд ли разрешат нам работать своим оружием по территории России. По разным причинам, не так политическим, как юридическим – есть определенные моменты, связанные с тем, что мы еще не вошли в режим войны по юридическим канонам. У нас объявлено военное положение, но не режим войны. То есть существует очень много таких моментов, из-за которых наши партнеры точно не дадут нам разрешения работать по российской территории. По оккупированной территории Украины мы будем работать оружием наших партнеров, от Керчи до Купянска. Это без проблем, а вот на глубину в 500 километров мы должны работать своим вооружением. У нас для этого есть как минимум три механизма, которыми мы можем работать непосредственно с территории Украины, и еще два – с территории России. У нас есть проект "Нептун" – это крылатая ракета, которую можно использовать по наземным целям на сейчас уже на глубину около 300 километров, а после модернизации 500. У нас есть проект "Гром-2", который работает, его просто надо серьезно запустить в серию, и до 500 километров, по большому счету, мы сможем доставать баллистической ракетой. Также у нас есть достаточное количество беспилотников с дальностями до 500 километров. Мы их видели – это те же "Бобры" и многие другие модификации беспилотников, которые могут работать на эту глубину.

Еще есть два механизма – подключение украинских спецслужб для работы по всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока (и уже видно, как работают наши спецслужбы). А также есть внутреннее сопротивление, в основном партизаны типа партизан Мальцева и заканчивая теми освободительными армиями, которые уже есть, начиная от Северного Кавказа и до республики Саха. Они уже определяются со своими дальнейшими политическими проектами и выполняют боевую задачу, в том числе и в паре с украинскими спецслужбами.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Роман Свитан, специально для Главреда

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