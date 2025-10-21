Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как белый флаг Путина стал коричневым

Виталий Шапран
21 октября 2025, 06:10
121
Понимаю и разделяю разочарование части нашего общества, что нам не дали тамагавки для адекватного ответа по Москве.
Путин, Фламинго, Кремль
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред

На прошлой неделе я написал, что российская топливная отрасль - на коленях, а Путин поднял белый флаг. Недавние события не только это подтвердили, но и показали еще худшую динамику для РФ, поскольку российский диктатор громко "всрался". Правда, не все это заметили и поняли. Почему-то наши СМИ сконцентрировались на том, "что Украине не дали томагавки".

Очень быстро разворачивались события на экономическом фронте. Индия отказалась от российской нефти. Скорее всего, полного отказа не будет, но значительную часть нефти из РФ заменит нефть из Венесуэлы. И хотя об этом не заявляла индийская сторона, но звучали официальные заявления из Белого Дома. США перед Индией поставили простые условия: либо российская нефть со скидкой + пошлины на все товары из Индии, либо нефть из других источников и завершение торговой войны. Понятно, что индийцы сделали более выгодный для них выбор. Рыночные данные показывают, что индийцы готовятся к замене поставщиков: в начале октября увеличились поставки нефти из РФ в Индию, очевидно для формирования запасов, которые должны быть, чтобы пережить паузу при изменениях в логистике.

Пока часть аналитиков следили за событиями в Индии, 16.10.25 правительство Японии сообщило, что готово рассмотреть предложение министра финансов США Скотта Бессента отказаться от импорта российских энергоресурсов. Думаю, что Японцы согласятся с предложением США, особенно с учетом опыта торговых переговоров индийцев. Дешевый российский сжиженный газ (9% в импорте в Японию) вместе с повышенной торговой пошлиной от США - хуже не такого дешевого американского сжиженного газа, но без американских дополнительных пошлин.

видео дня

Эпизоды улучшения сотрудничества с США с Турцией и еще несколькими странами я просто пропущу, чтобы не раздувать объемы текста. Но чтобы жизнь россиянами маслом не казалась, администрация Белого Дома пригрозила Китаю новыми пошлинами. На этих угрозах прогнозируемо упала цена на нефть на мировых рынках, а вместе с ней - и цена на российский сорт Urals. США просто выжимали рф с ее традиционных рынков, на доходы от которых привыкли полагаться россияне. Обойти такой "комплекс рыночных мер" просто невозможно, ни через теневые танкеры, ни через цифровые юани. А главное - рф очень не скоро вернется на рынки, с которых ее выжали, потому что место уже занято.

На фоне полного экономического трэша, который сейчас сохраняется в рф, и "комплекса рыночных мер" от США томагавки можно считать просто "вкусной" заправкой для Трамповского салата, которым накормили Путина. И вот путин, который еще неделю назад грезил печенегами и половцами, начал звонить Трампу, чтобы предотвратить то, что может произойти на фоне сильного ухудшения экономических перспектив рф.

Понимаю и разделяю разочарование части нашего общества, что нам не дали тамагавки для адекватного ответа по Москве, но это будет в следующей серии. В этой серии "страшный диктатор" понял, что передержал паузу в торговле, испугался и сделал шаг в сторону переговоров. Конечно, всегда есть вариант, когда россияне американцам снова начнут рассказывать о половцах, рюриках и других сказках, чтобы потянуть время. Но затягивание экономической петли со стороны США и про-украинские настроения в ЕС явно не является положительным фактором для россиян.

С другой стороны, а что будет, когда боевые действия остановятся по ЛБС? Европа уже не вернется к потреблению российских энергоносителей, Индия уже собралась переходить на другую нефть, Япония размышляет над заменой российского сжиженного газа. Свою армию путин также не распустит, а предприятия ВПК на производство посуды и белья не переориентирует.

Поэтому в ближайшее время ожидаем кучи очередных пакостей от восточных соседей: обстрелы, провокации, информационные вбросы, расконсервация старой агентуры и т.д.

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Виталий Шапран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полный блэкаут в Чернигове: город остался без света и воды

Полный блэкаут в Чернигове: город остался без света и воды

07:16Украина
В США отложили рассмотрение новых санкций против РФ до саммита Трампа и Путина в Венгрии

В США отложили рассмотрение новых санкций против РФ до саммита Трампа и Путина в Венгрии

06:46Политика
Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

Последние новости

07:16

Полный блэкаут в Чернигове: город остался без света и воды

06:46

В США отложили рассмотрение новых санкций против РФ до саммита Трампа и Путина в Венгрии

06:10

Как белый флаг Путина стал коричневыммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

05:33

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
05:09

"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровищаВидео

04:30

Вознаграждение от Вселенной: шесть знаков зодиака ждет настоящая радость

04:06

Вселенная подготовила сюрпризы: кто 21 октября получит хорошие новости

03:36

Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

Реклама
02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

01:30

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

01:27

Танки, квадроциклы и пехота: в ВСУ рассказали, где враг пошел в штурм

00:57

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:49

От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

00:44

Добавьте 1 предмет в стиральную машину, чтобы "мгновенно" избавиться от затхлого запаха с одежды

20 октября, понедельник
23:50

Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

23:28

Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

23:18

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:05

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

Реклама
22:42

Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

22:19

Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

22:14

Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

21:54

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

21:49

"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:11

С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

20:35

Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

20:16

"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

20:02

Вода из выхлопа: эксперт рассказал, когда это норма, а когда предвестник ремонта

19:45

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогнозВидео

19:35

Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места

19:35

В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

19:29

Россияне уже в центре Купянска: в DeepState заявили о решающих неделях для города

19:12

БЭБ вводит Индекс экономической безопасности регионов - Цивинский

19:10

Трамп дал Путину последний шанс остановитьсямнение

18:58

Как правильно на украинском сказать "высокомерный" - шесть лучших вариантовВидео

18:53

Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай веснойВидео

18:40

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

18:31

Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старостиВидео

Реклама
18:18

В Киеве прошла акция против коррупции на войне

18:16

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

18:07

Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

18:05

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

17:55

Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

17:50

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:43

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

17:19

Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

17:08

Обыск в НАБУ: детектив "засветился" в схемах с оформлением элитного имущества на родственников

17:00

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять