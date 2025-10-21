Как белый флаг Путина стал коричневым

Понимаю и разделяю разочарование части нашего общества, что нам не дали тамагавки для адекватного ответа по Москве.

Путин и война в Украине / Коллаж: Главред

На прошлой неделе я написал, что российская топливная отрасль - на коленях, а Путин поднял белый флаг. Недавние события не только это подтвердили, но и показали еще худшую динамику для РФ, поскольку российский диктатор громко "всрался". Правда, не все это заметили и поняли. Почему-то наши СМИ сконцентрировались на том, "что Украине не дали томагавки".

Очень быстро разворачивались события на экономическом фронте. Индия отказалась от российской нефти. Скорее всего, полного отказа не будет, но значительную часть нефти из РФ заменит нефть из Венесуэлы. И хотя об этом не заявляла индийская сторона, но звучали официальные заявления из Белого Дома. США перед Индией поставили простые условия: либо российская нефть со скидкой + пошлины на все товары из Индии, либо нефть из других источников и завершение торговой войны. Понятно, что индийцы сделали более выгодный для них выбор. Рыночные данные показывают, что индийцы готовятся к замене поставщиков: в начале октября увеличились поставки нефти из РФ в Индию, очевидно для формирования запасов, которые должны быть, чтобы пережить паузу при изменениях в логистике.

Пока часть аналитиков следили за событиями в Индии, 16.10.25 правительство Японии сообщило, что готово рассмотреть предложение министра финансов США Скотта Бессента отказаться от импорта российских энергоресурсов. Думаю, что Японцы согласятся с предложением США, особенно с учетом опыта торговых переговоров индийцев. Дешевый российский сжиженный газ (9% в импорте в Японию) вместе с повышенной торговой пошлиной от США - хуже не такого дешевого американского сжиженного газа, но без американских дополнительных пошлин.

Эпизоды улучшения сотрудничества с США с Турцией и еще несколькими странами я просто пропущу, чтобы не раздувать объемы текста. Но чтобы жизнь россиянами маслом не казалась, администрация Белого Дома пригрозила Китаю новыми пошлинами. На этих угрозах прогнозируемо упала цена на нефть на мировых рынках, а вместе с ней - и цена на российский сорт Urals. США просто выжимали рф с ее традиционных рынков, на доходы от которых привыкли полагаться россияне. Обойти такой "комплекс рыночных мер" просто невозможно, ни через теневые танкеры, ни через цифровые юани. А главное - рф очень не скоро вернется на рынки, с которых ее выжали, потому что место уже занято.

На фоне полного экономического трэша, который сейчас сохраняется в рф, и "комплекса рыночных мер" от США томагавки можно считать просто "вкусной" заправкой для Трамповского салата, которым накормили Путина. И вот путин, который еще неделю назад грезил печенегами и половцами, начал звонить Трампу, чтобы предотвратить то, что может произойти на фоне сильного ухудшения экономических перспектив рф.

Понимаю и разделяю разочарование части нашего общества, что нам не дали тамагавки для адекватного ответа по Москве, но это будет в следующей серии. В этой серии "страшный диктатор" понял, что передержал паузу в торговле, испугался и сделал шаг в сторону переговоров. Конечно, всегда есть вариант, когда россияне американцам снова начнут рассказывать о половцах, рюриках и других сказках, чтобы потянуть время. Но затягивание экономической петли со стороны США и про-украинские настроения в ЕС явно не является положительным фактором для россиян.

С другой стороны, а что будет, когда боевые действия остановятся по ЛБС? Европа уже не вернется к потреблению российских энергоносителей, Индия уже собралась переходить на другую нефть, Япония размышляет над заменой российского сжиженного газа. Свою армию путин также не распустит, а предприятия ВПК на производство посуды и белья не переориентирует.

Поэтому в ближайшее время ожидаем кучи очередных пакостей от восточных соседей: обстрелы, провокации, информационные вбросы, расконсервация старой агентуры и т.д.

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

