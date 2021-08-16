Как Байден сам себя обманул, вывев войска из Афганистана

Джо Байден / Getty

Президент Байден обманул американцев и предал своих союзников: крупнейший провал руководства США в оценке боеспособности реформированной "по стандартам НАТО" афганской армии

"— Неизбежен ли теперь захват Афганистана "Талибаном"?

— Нет.

— Почему?

— Потому что у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС — против примерно 75 тысяч талибов. Это не неизбежно.

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— Обнаруживаете ли вы параллели с тем, что случилось во Вьетнаме?

Читайте такжеОтказ США от битвы за Кабул: у Байдена объявили, что режим в Афганистане был обречен— Нет, никаких. Ноль. Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. "Талибан" — это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации".

Президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме 8 июля 2021 года. Спустя 5 недель после этих слов Байдена Талибан захватил столицу Афганистана Кабул и американские вертолеты провели эвакуацию посольства США.

48 лет назад, в результате Парижских соглашений 1973 года, США вывели свои войска из Южного Вьетнама, при этом США резко сократили объемы военной помощи, и перестали оказывать поддержку с воздуха. В результате в 1975 году хорошо обеспеченная СССР и Китаем северовьетнамская армия за 2 месяца полностью захватила весь Южный Вьетнам, и американские вертолеты эвакуировали персонал с крыши посольства в Сайгоне.

Байден был одержим идеей вывода войск из Афганистана, и руководство США не просчитало катастрофические последствия своих действий. А ведь еще когда Байден был вице-президентом США при Обаме, и требовал вывод войск, у него были многочисленные конфликты с американскими военными и министром обороны Гейтсом, которые выступали против полного вывода всех сил.

Гейтс в 2014-м требовал сохранить минимальное американское присутствие в Афганистане: "Наши шансы на успех в значительной степени зависят от скромного, но постоянного военного присутствия НАТО после 2014 года, от помощи в обучении армии и полиции, от организации материально-технического снабжения, от разведки, от обеспечения поддержки с воздуха и от проведения контртеррористических операций, а также от финансовой поддержки афганских сил безопасности. Если мы заранее сообщим о своей новой роли друзьям, врагам и "зевакам на заборе", то все поймут, что мы не намерены повторять свою стратегическую ошибку начала 1990-х годов и бросать Афганистан на произвол судьбы".

Но ради полного вывода войск советы военных Байден решил не слушать.

И вот небольшая, но хорошо мотивированная армия Талибана, не имеющая ни авиации ни радиоэлектронной разведки, ни беспилотников, ни высокоточных бомб и ракет, ни многочисленной артиллерии и боеприпасов, буквально силами одной пехоты за 3 месяца полностью разгромила превосходящие по численности и вооружению силы афганской национальной армии и полиции, которые 20 лет финансировали США и страны НАТО.

Теперь вся цивилизация, построенная США, и все жертвы, принесенные в 2001-2021 годах при освобождении Афганистана от талибов оказались напрасны.

Президенты очень часто живут во власти собственных иллюзий и фантазий, не имея ни малейшего понятия, что такое современная война, какие факторы влияют на реальную боеспособность армий и силу сопротивления общества. Неверные оценки составляющих боеспособности армии в наше время, рождают во власти самообман, иллюзии своей силы и своих возможностей, которых на самом деле нет.