Как Азербайджан ответит РФ за удар по самолету

По всей видимости, всё же, это был ЗРПК "Панцирь-С1" и российская сторона, осознав, что нанесла удар по пассажирскому самолёту.

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Авиакатастрофа / Коллаж: Главред, фото: pixabay

На данный момент наиболее детальные видео с борта пассажирского самолёта Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса J28243 Баку – Грозный, который потерпел сегодня крушение в казахстанском Актау.

На видео запечатлена ситуация в салоне самолёта, уже после инцидента. Люди снимают изнутри внешние повреждения самолёта, подтверждающие то, что получены они были в воздушном пространстве, при перелёте из россии в Казахстан, то есть – над Чечнёй.

Так же мы можем видеть раненных пассажиров, истекающих кровью от полученных повреждений, что явно указывает на сквозные пробития обшивки самолёта.

видео дня

Последние кадры – это детальная фиксация полученных самолётом повреждений, что позволяет с ещё большей уверенностью утверждать о том, что по пассажирскому борту отработала ЗУР малого либо среднего радиуса действия. По всей видимости, всё же, это был ЗРПК "Панцирь-С1" и российская сторона, осознав, что нанесла удар по пассажирскому самолёту, приняла самое кощунственное решение – перенаправить самолёт не на один из своих аэродромов, а в Казахстан.

Почему было принято такое решение? Исключительно моё мнение – в надежде, что самолёт не долетит до Актау и разобьётся вдребезги, максимально скрывая тем самым следы от очередного российского военного преступления.

Кстати, сейчас российские говорящие головы пытаются интегрировать в информационное пространство нарратив, что в самолёт врезался украинский ударный-дрон, дабы полностью свалить вину на Украину. Вот только запечатлённые не единожды повреждения говорят именно о ракете, а не о дроне, столкновение с которым для самолёта сразу бы завершилось катастрофой.

Интересно, в каком теперь будет русле проведено расследование и насколько непредвзято, с учётом нынешнего уровня отношений между Азербайджаном и россией. Ведь в этой ситуации и злить россию в Баку не захотят, но и проглотить эту трагедию будет унизительным, что сразу же скажется на региональных позициях Азербайджана.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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