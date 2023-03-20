УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кадыров приболел и может уйти

Борис Тизенгаузен

политтехнолог 

20 марта 2023, 06:22
Произошло много событий, которые косвенно подтверждали, что Кадыров не здоров и может уйти в ближайшее время со своего поста.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Рамзан Кадыровна преме у Владимира Путина / скриншот

Всем стало понятно, что Кадыров действительно не здоров. Он опух, последние свои видео записывал лежа, еле открывая глаза. То есть эти слухи ходили давно.

Во-вторых, чеченский оппозиционер опубликовал информацию о том, что Кадыров якобы выписал себе из ОАЭ врача-нефролога и у него проблемы с почками. Собственно, он таким образом лечится и не доверяет своему ближайшему окружению и врачам, которые находятся рядом с ним.

видео дня

Еще один момент – странное фото 17-летнего сына Кадырова с Путиным. Сразу все начали обсуждать, в том числе и в России, не является ли это представлением преемника. И фотография с Путиным – это якобы одобрение "царя". То есть произошло много событий, которые косвенно подтверждали, что Кадыров не здоров и может уйти в ближайшее время со своего поста.

Напомню, что и ранее он говорил о такой возможности (помните это странное заявление осенью или летом прошлого года о том, что, он, возможно, уйдет?). Был и еще один момент, когда Кадыров просил для себя систему ПВО, и тогда российские эксперты задавались вопросом – кого боится Кадыров? Явно к нему туда ничего из Украины не долетает, неизвестные беспилотники тоже не замечены – так от кого тогда обороняться?! Естественно, напрашивается вывод о российских спецслужбах, которые задумали от него избавиться, потому что он им уже давно, как кость в горле. Наверняка многие помнят случай, когда ФСБшники приехали в Чечню брать преступника, по ним там открыли стрельбу, а после Кадыров заявил, что здесь, в Чечне, он "царь" и все будет только по его согласованию. То есть Кадыров достал спецслужбистов уже давно. Кроме того, вызывает беспокойство и частная армия Кадырова, которую он сколотил на деньги российских налогоплательщиков.

Вся эта цепочка событий, которые начались не вчера и даже не позавчера, дают повод рассуждать о том, что Кадыров, возможно, в ближайшее время либо по состоянию здоровья, либо по другим причинам может покинуть свой пост.

Борис Тизенгаузен, политтехнолог, специально для Главреда

Рамзан Кадыров Борис Тизенгаузен
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:22

Кадыров приболел и может уйти

04:30

Ордер на арест – клеймо для Путина: Си Цзиньпин едет за капитуляцией РФ – журналист

03:10

89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз показала поразительно стройные ножки в чулках

02:40

ВСУ готовят контрнаступление: эксперт назвал направления, где может начаться освобождение территорийВидео

02:02

"Джигурда, отдай ей свои сапоги": неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьмиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Военный эксперт объяснил, как модифицированные МиГ-29 от Запада помогут ВСУВидео

19 марта, воскресенье
23:45

"Даже не будет сопротивляться": Арестович рассказал, как Путин готовится к сдаче КрымаВидео

22:48

Варшава может вступить в войну с Россией: посол Польши назвал важное условиеВидео

22:25

Приведут ли колоссальные человеческие потери оккупантов к беспорядкам в РФ: эксперт удивил прогнозомВидео

Реклама
21:45

Голливудский продюсер раскритиковал Дженну Ортегу за "токсичность" на съемках "Уэнздей"

21:44

"Обратка" для оккупантов: Вятрович объяснил сценарий развала РФ изнутри

21:10

"Путин становится токсичным для самой РФ": в Кремле подбирают преемника российскому диктатору - ГУРВидео

20:45

Копа-предателя настигла карма: на оккупированной Херсонщине взорвали коллаборантаВидео

20:34

"Змейку пониже": Снежана Бабкина засветила татуировку в интимном месте

20:30

Грядут большие перемены: синоптик рассказала об удивительной погоде с 20 мартаВидео

20:12

Зачем 21 марта нужно принести в дом 3 веточки вербы: приметы и что нельзя делатьВидео

20:01

"Приехал любоваться братскими могилами": украинские власти отреагировали на визит Путина в МариупольВидео

19:32

Су-27 РФ атаковал украинский Bayraktar: опубликовано видеоВидео

19:16

Повторение Минских соглашений: реален ли такой сценарий?мнение

18:55

"Останемся в одном месте": россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИВидео

Реклама
18:33

Принц Уильям и Кейт Миддлтон называют друг друга в интимной обстановке дурацкими прозвищамиВидео

18:06

Армия РФ является второй по силе: Вятрович дал неожиданное объяснение

17:35

"Не смог начать в 2014": Путин сделал новое заявление о войне и пригрозил УкраинеВидео

17:23

Топлес и в жемчугах: Наталка Денисенко жадно сжимала голую грудь на дерзких фото

17:11

Когда можно отказаться от вручения повестки в военкомат: юрист назвал условие

16:47

Долой все слухи: как выглядит Анастасия Заворотнюк сейчасВидео

16:05

Хромал и выглядел слабым: Путин вызвал новые подозрения по поводу своего здоровья

16:00

В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танкамиВидео

15:56

Звезда "Форсажа" и "Хоббита" записал на видео духоподъемное обращение к украинцамВидео

15:44

Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута - ЧереватыйВидео

15:29

Черный хлеб vs белый хлеб: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

15:03

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

14:53

Грустный праздник для короля: Чарльз III трогательно поздравил Елизавету II с Днем материВидео

14:53

"Должна огорчить врунов": Пугачева высказалась по поводу концерта Меладзе

14:49

Украина выпала из топ-повестки в США: эксперт объяснил "зраду"

14:29

ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImesВидео

14:19

Колоссально давят: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один деньВидео

14:05

Украину до конца марта накроют снегопады: синоптики назвали датыВидео

13:33

В ООН снова платят денежную помощь украинцам: в правительстве пояснили, как оформить

13:13

С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменитьВидео

Реклама
13:09

"Это вообще смешно": Полякова откровенно рассказала, почему не видит в Кароль конкуренткуВидео

13:03

Германия арестует Путина, если его нога ступит на территорию страны - министр юстиции ФРГВидео

13:00

"Россияне снова курят": в Каховке прогремело много взрывов, все окутано дымомВидео

12:46

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

12:39

Провела обряд на гибель Путина: Злата Огневич "превратилась" в шаманкуВидео

12:33

"Их планы проваливаются": у Зеленского сообщили хорошие новости по БахмутуВидео

12:32

Делали и подделывали: что на самом деле было в банках с берёзовым соком в СССР

12:02

Политтехнолог пояснил, потерял ли окончательно Кадыров доверие ПутинаВидео

12:01

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

11:34

Больше не один дома: Маколей Калкин стал отцом во второй разВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять