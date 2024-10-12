Кадыров: "Кровная месть" и игра на повышение

Ситуация с Wildberries патовая и она выходит на уровень решений Кремля.

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Рамзан Кадыров / скрин

Вначале о семейных спорах и миллиардном бизнесе.

Спор бывших супругов Бакальчуков вокруг контроля над компанией Wildberries приобретает формы разборок в ближнем окружении Путина. Кратко напомню, что Татьяна Бакальчук (в девичестве Ким) решив развестись с мужем пошла на реорганизацию своего бизнеса. Была проведена сделка по слиянию с компанией наружной рекламы RUSS (подконтрольной Сулейману Керимову). В результате чего было создано новое юрлицо "РВБ", директором которого стал Роберт Мирзаян (директор RUSS). Учитывая масштабы и влияние бизнеса Wildberries, инициатор слияния Сулейман Керимов получал не только формальное разрешение антимонопольных органов но и одобрение Путина. Что логично, учитывая российскую политику "импортозамещения" и желание создать "суверенный интернет". В этой схеме Wildberries рассматривалась и рассматривается как потенциальный конкурент таким площадкам как Amazon, Alibaba. Классическая ситуация в российском бизнесе, когда слияния и поглощения, способные привести к появлению монополиста лично одобряются на уровне президента.

Новые совладельцы бизнеса — не чужие для Кремля. Это структуры Сулеймана Керимова, который, кроме добывающих активов, собственно, рекламного бизнеса, является крупнейшим частным акционером российского государственного банка ВТБ.

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Формально сделка выглядит "чистой" - у Татьяны Бакальчук пакет акций в размере 99%, её супруг владеет лишь 1%. Но, последний пытается претендовать на половину капитала, учитывая начавшийся бракоразводный процесс.

При чём здесь Кадыров?

Вот тут начинается самое интересное. Владислав Бакальчук родом из Люберец и развивал свой бизнес в Москве, будучи совладельцем одного из крупнейших интернет-провайдеров российской столицы. А вот его супруга — Татьяна Ким родилась в Грозном. И для Кадырова, который не только монополизировал власть в Чечне, но и претендует на роль "арбитра" в бизнес и других спорах затрагивающих интересы чеченцев и выходцев из Чечни, вмешательство в её бизнес воспринимается как вполне естественный процесс. Тем более, что Татьяна в качестве партнёров выбрала "конкурирующий" бизнес-клан выходцев из Дагестана.

Поэтому визит Романа Бакальчука к Кадырову выглядит так же логичным и вполне естественным. Как и коммуникация сути вопроса "вернуть женщину в семью" и "не дать разрушить семейное дело путём передачи его дагестанцам". Тут Кадыров сыграл на своих подданных прекрасно. За словами должны последовать дела и мы знаем о перестрелке возле офиса Wildberries. Нападавшие были сотрудниками силовых структур Кадырова, а в результате перестрелки были убиты двое охранников (исправление: ингуши, нанятые RUSSом - читай дагестанским кланом)

Варианты выбора для Кремля

Уже на этом этапе у Кремля возникла ситуация выбора. Отменить сделку по слиянию Wildberries и RUSS до окончания бракоразводного процесса Бакальчуков означало бы "отозвать слово Путина" о согласии на передачу контроля над компанией структурам Керимова. И параллельно подтвердить претензии Кадырова на роль "смотрящего" за всем Кавказом, на которую тот заявил претензии после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Плохой вариант, поскольку Керимов и его партнёры являются важной группой с точки зрения сохранения управляемости Дагестаном. И вдвойне плохой, поскольку решение о смене функционала Кадырова и выхода последнего (точнее не только его, но, в первую очередь Золотова) на первые роли в силовом блоке пока не принято. Тем более, что на данный момент идёт реорганизация "армейской" составляющей и проходят кадровые чистки в ФСБ. Решение по Кадырову неудачно даже с точки зрения времени — слишком много влияния получит.

Второй вариант — публично поддержать Керимова, осадив Кадырова. Но это будет означать публичное унижение руководителя Чечни. Ведь речь идёт о публично обращении Бакальчука к нему и бизнесе супруги, которая родилась в Грозном. А Кадыров де-факто является "арбитром" по делам связанным с выходцами из Чечни. Подобная пощёчина может пошатнуть негласные договорённости Путина с кланом Кадыровых, достигнутые во время второй чеченской войны.

Поэтому Путин воздержался от прямого вмешательства на начальном этапе конфликта. Тем более, сейчас его функционал меняется с "президента-арбитра" (первого среди равных с точки зрения кремлёвских кланов) на царя, к которому могут лишь обращаться за помощью и защитой, но не требовать самостоятельного вмешательства.

Повышение ставок для Кадырова.

Кадыров прекрасно понимает описанные выше расклады. Ведь сейчас речь идёт не о бизнесе Бакальчуков а о его собственном месте в окружении Путина. Перестановки в МО, передел сфер влияния внутри ФСБ, создают уникальные возможности для резкого усиления собственного влияния. В том числе с реализацией идеи получения неформального статуса "смотрящего за Кавказом". Для этого необходимо поднимать ставки и "дожимать" как оппонентов, так и Путина.

Альтернатива — сдать назад для Кадырова крайне опасна. Ведь он таким образом демонстрирует не только поражение в борьбе с другим кавказским кланов, но и неспособность решить дело, напрямую связанное с выходцами из Чечни. То есть это угроза для его положения внутри, как он считает, "своей" республики.

Поэтому Кадыров заявляет о якобы готовившемся покушении, предлагая Керимову и его партнёрам "опровергнуть данные слова". В противном случае якобы будет объявлена кровная месть. Может ли Керимов воспользоваться предложением "опровергнуть слухи"? Однозначно нет, поскольку он тогда предстанет в роли оправдывающегося, реагирующего на претензии "более сильного" оппонента. Что естественно, приведёт к уменьшению авторитета и влияния в Дагестане (да и в Москве).

Ситуация патовая и она выходит на уровень решений Кремля. Напомню написанный выше тезис — Путин уже "царь". А царю пишут челобитные. То есть идеальным выходом для российского президента является ситуация, когда обе стороны обратились к нему за защитой. В таком случае он может выступить неким арбитром в споре.

Есть две альтернативы такому сценарию:

1. К Путину обращается лишь одна из сторон. В таком случае он вынужден будет с заставить высказаться другую (например, вызвать к себе). Но варианты компромисса при этом ограничены — челобитная ведь одна и реагировать надо на неё. Проще говоря покарать "обидчика"

2. Обе стороны поднимают ставки не обращаясь к Путину. В таком случае придётся прибегать к тактике "покарания обоих". В таком случае сделка о слиянии Wildberries и RUSS, вероятнее всего разваливается. А вместо Керимова в партнёры Татьяне Бакальчук могут предложить других партнёров. Из наиболее вероятных это структуры Сбера либо VK (как контролирующие интернет) либо Алишера Усманова, который ранее занимался вопросами, связанными с развитием онлайн-площадок и онлайн-торговли. Но тут необходимо решение Путина.

Если же решения не последует, будут следующие шаги сторон противостояния на которые Путину реагировать придётся.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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