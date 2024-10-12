Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Кадыров: "Кровная месть" и игра на повышение

Игар Тышкевич
12 октября 2024, 06:17
169
Ситуация с Wildberries патовая и она выходит на уровень решений Кремля.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров / скрин

Вначале о семейных спорах и миллиардном бизнесе.

Спор бывших супругов Бакальчуков вокруг контроля над компанией Wildberries приобретает формы разборок в ближнем окружении Путина. Кратко напомню, что Татьяна Бакальчук (в девичестве Ким) решив развестись с мужем пошла на реорганизацию своего бизнеса. Была проведена сделка по слиянию с компанией наружной рекламы RUSS (подконтрольной Сулейману Керимову). В результате чего было создано новое юрлицо "РВБ", директором которого стал Роберт Мирзаян (директор RUSS). Учитывая масштабы и влияние бизнеса Wildberries, инициатор слияния Сулейман Керимов получал не только формальное разрешение антимонопольных органов но и одобрение Путина. Что логично, учитывая российскую политику "импортозамещения" и желание создать "суверенный интернет". В этой схеме Wildberries рассматривалась и рассматривается как потенциальный конкурент таким площадкам как Amazon, Alibaba. Классическая ситуация в российском бизнесе, когда слияния и поглощения, способные привести к появлению монополиста лично одобряются на уровне президента.

Новые совладельцы бизнеса — не чужие для Кремля. Это структуры Сулеймана Керимова, который, кроме добывающих активов, собственно, рекламного бизнеса, является крупнейшим частным акционером российского государственного банка ВТБ.

видео дня

Формально сделка выглядит "чистой" - у Татьяны Бакальчук пакет акций в размере 99%, её супруг владеет лишь 1%. Но, последний пытается претендовать на половину капитала, учитывая начавшийся бракоразводный процесс.

При чём здесь Кадыров?

Вот тут начинается самое интересное. Владислав Бакальчук родом из Люберец и развивал свой бизнес в Москве, будучи совладельцем одного из крупнейших интернет-провайдеров российской столицы. А вот его супруга — Татьяна Ким родилась в Грозном. И для Кадырова, который не только монополизировал власть в Чечне, но и претендует на роль "арбитра" в бизнес и других спорах затрагивающих интересы чеченцев и выходцев из Чечни, вмешательство в её бизнес воспринимается как вполне естественный процесс. Тем более, что Татьяна в качестве партнёров выбрала "конкурирующий" бизнес-клан выходцев из Дагестана.

Поэтому визит Романа Бакальчука к Кадырову выглядит так же логичным и вполне естественным. Как и коммуникация сути вопроса "вернуть женщину в семью" и "не дать разрушить семейное дело путём передачи его дагестанцам". Тут Кадыров сыграл на своих подданных прекрасно. За словами должны последовать дела и мы знаем о перестрелке возле офиса Wildberries. Нападавшие были сотрудниками силовых структур Кадырова, а в результате перестрелки были убиты двое охранников (исправление: ингуши, нанятые RUSSом - читай дагестанским кланом)

Варианты выбора для Кремля

Уже на этом этапе у Кремля возникла ситуация выбора. Отменить сделку по слиянию Wildberries и RUSS до окончания бракоразводного процесса Бакальчуков означало бы "отозвать слово Путина" о согласии на передачу контроля над компанией структурам Керимова. И параллельно подтвердить претензии Кадырова на роль "смотрящего" за всем Кавказом, на которую тот заявил претензии после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Плохой вариант, поскольку Керимов и его партнёры являются важной группой с точки зрения сохранения управляемости Дагестаном. И вдвойне плохой, поскольку решение о смене функционала Кадырова и выхода последнего (точнее не только его, но, в первую очередь Золотова) на первые роли в силовом блоке пока не принято. Тем более, что на данный момент идёт реорганизация "армейской" составляющей и проходят кадровые чистки в ФСБ. Решение по Кадырову неудачно даже с точки зрения времени — слишком много влияния получит.

Второй вариант — публично поддержать Керимова, осадив Кадырова. Но это будет означать публичное унижение руководителя Чечни. Ведь речь идёт о публично обращении Бакальчука к нему и бизнесе супруги, которая родилась в Грозном. А Кадыров де-факто является "арбитром" по делам связанным с выходцами из Чечни. Подобная пощёчина может пошатнуть негласные договорённости Путина с кланом Кадыровых, достигнутые во время второй чеченской войны.

Поэтому Путин воздержался от прямого вмешательства на начальном этапе конфликта. Тем более, сейчас его функционал меняется с "президента-арбитра" (первого среди равных с точки зрения кремлёвских кланов) на царя, к которому могут лишь обращаться за помощью и защитой, но не требовать самостоятельного вмешательства.

Повышение ставок для Кадырова.

Кадыров прекрасно понимает описанные выше расклады. Ведь сейчас речь идёт не о бизнесе Бакальчуков а о его собственном месте в окружении Путина. Перестановки в МО, передел сфер влияния внутри ФСБ, создают уникальные возможности для резкого усиления собственного влияния. В том числе с реализацией идеи получения неформального статуса "смотрящего за Кавказом". Для этого необходимо поднимать ставки и "дожимать" как оппонентов, так и Путина.

Альтернатива — сдать назад для Кадырова крайне опасна. Ведь он таким образом демонстрирует не только поражение в борьбе с другим кавказским кланов, но и неспособность решить дело, напрямую связанное с выходцами из Чечни. То есть это угроза для его положения внутри, как он считает, "своей" республики.

Поэтому Кадыров заявляет о якобы готовившемся покушении, предлагая Керимову и его партнёрам "опровергнуть данные слова". В противном случае якобы будет объявлена кровная месть. Может ли Керимов воспользоваться предложением "опровергнуть слухи"? Однозначно нет, поскольку он тогда предстанет в роли оправдывающегося, реагирующего на претензии "более сильного" оппонента. Что естественно, приведёт к уменьшению авторитета и влияния в Дагестане (да и в Москве).

Ситуация патовая и она выходит на уровень решений Кремля. Напомню написанный выше тезис — Путин уже "царь". А царю пишут челобитные. То есть идеальным выходом для российского президента является ситуация, когда обе стороны обратились к нему за защитой. В таком случае он может выступить неким арбитром в споре.

Есть две альтернативы такому сценарию:

1. К Путину обращается лишь одна из сторон. В таком случае он вынужден будет с заставить высказаться другую (например, вызвать к себе). Но варианты компромисса при этом ограничены — челобитная ведь одна и реагировать надо на неё. Проще говоря покарать "обидчика"

2. Обе стороны поднимают ставки не обращаясь к Путину. В таком случае придётся прибегать к тактике "покарания обоих". В таком случае сделка о слиянии Wildberries и RUSS, вероятнее всего разваливается. А вместо Керимова в партнёры Татьяне Бакальчук могут предложить других партнёров. Из наиболее вероятных это структуры Сбера либо VK (как контролирующие интернет) либо Алишера Усманова, который ранее занимался вопросами, связанными с развитием онлайн-площадок и онлайн-торговли. Но тут необходимо решение Путина.

Если же решения не последует, будут следующие шаги сторон противостояния на которые Путину реагировать придётся.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рамзан Кадыров
Реклама

Главное за день

Ещё
Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага

Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага

07:47Украина
Двери в Европу: Дуда заинтриговал заявлением об Украине на фоне председательства в ЕС

Двери в Европу: Дуда заинтриговал заявлением об Украине на фоне председательства в ЕС

00:17Мир
РФ можно принудить к переговорам о завершении войны: у Зеленского раскрыли план

РФ можно принудить к переговорам о завершении войны: у Зеленского раскрыли план

00:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

Ростом удался: взрослый сын Стоцкой становится все большей копией Киркорова

Ростом удался: взрослый сын Стоцкой становится все большей копией Киркорова

Гороскоп на сегодня 12 октября: Львам - большие проблемы, Весам - большой успех

Гороскоп на сегодня 12 октября: Львам - большие проблемы, Весам - большой успех

Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

Последние новости

07:47

Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага

07:35

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

06:17

Кадыров: "Кровная месть" и игра на повышениемнение

05:55

Можно ли употреблять слово "сушилка": ответ удивит многихВидео

05:03

Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
04:33

В Украине подорожает косметика на 20-50%: Forbes назвало причину

03:46

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

02:49

Речь не о победе Украины: в чем суть плана США по завершению войны

02:10

Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Реклама
01:37

НАТО впервые за более чем 25 лет собралось пересмотреть отношения с РФ - Politico

01:30

"Оружие и люди для войны": эксперт назвал, какая страна "впряглась" за РФ

01:17

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом до конца октября

00:17

Двери в Европу: Дуда заинтриговал заявлением об Украине на фоне председательства в ЕС

00:01

РФ можно принудить к переговорам о завершении войны: у Зеленского раскрыли план

11 октября, пятница
23:17

Военного Гнездилова, который публично осуществил СОЧ, суд отправил под стражу

23:10

"Россия реально посыплется": эксперт назвал оружие, которое изменит исход войны

22:53

"Я не представляю, как это можно сделать", - депутат о запрете Telegram в Полтаве

22:34

"А этого забираем?": ТЦК устроили облаву на концерте Океана ЭльзыВидео

22:20

Сильные дожди накроют 10 областей: в ГСЧС предупредили об опасной погоде

22:10

В Феодосии выгорело 10 резервуаров: ВСУ о "логистическом аде" после атаки по нефтебазе

Реклама
21:41

"Думаю, Трамп позвонит Путину": спикер Джонсон выдал антиукраинское заявление

21:32

Катерина Кузнецова рассказала, что случилось с ее имуществом в Москве

21:31

Мужчина оригинально спас свой дом от урагана "Милтон"Видео

21:18

Их не существовало: какими вымышленными "украинскими" словами пользуются до сих порВидео

21:17

Россия становится зависимой от Северной Кореи: в разведке Эстонии назвали причину

21:00

Появилась: Майхер на камнях томно всмотрелась в камеру

20:37

Звонок Шольца Путину: в Германии раскрыли подробности

20:30

РФ несет в Торецке огромные потери: в ВСУ разъяснили заявление об оккупации 50% города

20:20

"Трудно поверить": женщина сделала страшное открытие о своем муже после 10 лет вместеВидео

20:20

Бабьему лету конец: Украину накроют первые заморозки и грозы

19:56

Возможные проблемы с импортом электроэнергии: чего ждать в ближайшие месяцы

19:52

Идеальное лицо: в мире выбрали самого красивого мужчину

19:42

От НАТО до Taurus: Politico раскрыло 5 запросов Зеленского во время турне по Европе

19:29

Как отмыть пригоревшую кастрюлю: простой и быстрый метод, о котором знают не все

19:28

У Путина осталась единственная "красная линия" - американский эксперт

19:21

"Надо заканчивать": путинистка Валерия уходит со сцены - что произошло

19:07

Только люди со "зрением орла" найдут ответ за 5 секунд: загадка, которая загонит в тупик

19:06

Неодетая мать отец-алкаш: в сети появились фото сватов Королевой и Тарзана

19:02

Блокировка Telegram в Украине: нардеп ответил, почему медлит власть

18:59

У России "плюс" еще один морской носитель "Калибров": что известно

Реклама
18:50

Курская операция - это история о том, что именно не работает в диктатурахмнение

18:44

Жизнь изменится кардинально: что значит увидеть на часах 11:11 - объяснениеВидео

18:39

В семье Дональда Трампа появится еще один ребенок

18:23

Telegram игнорирует Украину с 2022 года: нардеп раскрыл неожиданные подробностиВидео

18:21

"Психологическое давление на ВСУ": РФ хочет привлечь к войне армию КНДР по 3 причинам - Бадрак

18:20

Кадырова ждет "Пригожинский сценарий": генерал высказал интересное предположение

17:58

Изоляция двух городов и объединение фронтов на юге и востоке: названы планы РФ

17:55

"НАТО может дать отпор": в Альянсе ответили стоит ли бояться ядерных угроз РФ

17:31

Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

17:14

Крысы и мыши "убегут сразу": названо лучшее домашнее средство от грызунов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять