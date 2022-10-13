К Рождеству: подрыв Крымского моста может ускорить темпы деоккупации Херсонщины

Освобождение Крымского полуострова может произойти в ближайшей исторической перспективе – в 2023 году / Фото УНИАН

Российское информагентство "РИА "Новости" сообщило о том, что ФСБ России обнародовала предварительные результаты расследования взрыва на Крымском мосту. По данным российских спецслужб, в настоящее время задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, которые якобы "участвовали в подготовке преступления".

По версии оккупантов, организатором взрыва было ГУР МОУ и его руководитель Кирилл Буданов.

Стоит отметить, что ряд украинских СМИ, в частности "Украинская правда, сообщали, что за взрывом на Крымском мосту стоит Служба безопасности Украины.

Тем не менее, ситуация вокруг Крымского моста может положительно повлиять на темпы деоккупацию захваченных районов Херсонской области, в первую очередь, правого берега Днепра. Можем уже говорить и констатировать, что российская группировка, которая расположена на Херсонщине, лишена возможности получения боекомплектов, горюче-смазочных материалов, и главное - проведения ротации личного состава и вывоза раненых.

До событий 8 октября, только за сутки по Крымскому мосту в сторону Херсона проходило более 50 вагонов с военной техникой и снаряжением. Выведение из строя даже временное, создаст предпосылки для дальнейшего успешного характера продвижения украинских войск в сторону Берислава и Херсона.

Отмечу, что Крымский мост является основной логистической составляющей не только военной компоненты, но и оккупационной администрации.

С учетом того, что Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты уже давно под огневым поражением ВСУ, то после фактической блокады Крымского моста оккупированные территории Херсонской области и АРК Крым являются фактически изолированными. В России остается лишь морской путь, а это – и ухудшение, и удорожание логистики.

Не случайно после подрыва оккупационная администрация заявила, что сейчас в руки крымчан "будет продаваться не более трех килограммов бакалеи, то есть крупы, и так далее". Это первое свидетельство того, что уже есть определенные экономические трудности, и Российская Федерация вынуждена считаться с этим фактом.

Кроме того, вывод из строя Крымского моста парализует возможность для оккупационной армии поддерживать жизнедеятельность российского контингента на оккупированных территориях Херсонской области.

Не случайно английская разведка и другие западные специалисты называют конкретные даты, а именно: католическое Рождество, как возможную дату деоккупации Херсонской области. Сейчас в Херсонской области украинские войска вышли на ряд ключевых позиций. Это, собственно, нависание над российскими группировками в районе Берислава, и, соответственно, возможность прорыва фронта в районе Снигиревки.

Берислав интересен тем, что расположен в 10 км от Новой Каховки. Новая Каховка - это вода в Крым.

Кроме того, успешный характер продвижения ВСУ в Херсонской области и выход на позиции в районе Берислава и Новой Каховки даст возможность держать под огневым контролем Крымский перешеек. Если эти задачи будут выполнены в ближайшее время – ноябрь-декабрь, то тогда можно будет говорить об освобождении Крымского полуострова в ближайшей исторической перспективе – в 2023 году.

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред.