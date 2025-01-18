К лету война закончится?

К лету – ибо при нынешних тенденциях у РФ должны обостриться проблемы на фронте.

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Война в Украине - когда закончится / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Facebook

Середина зимы.

Байден пытается зафиксировать победу хотя бы над ХАМАС. Блинкен и Остин пишут статью с напутствиями. Либерально-демократические олигархи клянутся, что с детства за Трампа и традиционные ценности. Окружение Трампа публично и через анонимные инсайды менеджирует ожидания по войне в сторону понижения. Догорает Лос-Анджелес.

Путин намеревается ухватить часть внимания за счёт Ирана, но пока там всё неблестяще. В России достали из сундука Патрушева как самое страшное из чучел, но он не справился. Лавров дал пресс-конференцию по случаю итогов 2024 года, рассказал о пользе октябрят. Догорает целый ряд нефтебаз, вплоть до Волги.

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НАТО внезапно обнаружило опасную Россию. И готовится то ли изучать русский язык, то ли загонять танкеры с нефтью в Неву.

Немцы решили возродить ГДР, но это пока обсуждается. Австрийцы намекают, что у немцев есть достойные конкуренты по части мракобесия. Фицо грозит непоправимым, но на всякий случай готовится переплывать Дунай к австрийцам. Хорваты избрали пророссийского президента. Сербский президент с плохо скрываемой радостью жалуется, что его понуждают выгнать россиян из нефтяного бизнеса. Орбан затаился.

Южные корейцы после захвата в плен двух северных корейцев взяли под стражу своего президента. Ну, совпало так.

Идиотскими заявлениями напомнил о себе Мадуро и его польский подражатель на минималках. Китай напомнил, что компартия не допустит самодеятельности и бардака в вопросах реинкарнации...

В общем, пора записывать в столбик.

1.Начнём с напоминания товарищам в НАТО, что Украина лучше всех знает русский язык (ибо украинцы его придумали) и больше всех делает для безопасности на Балтике.

Совещание Рютте с натовскими военачальниками может иметь только одно рациональное продолжение: комплекс прикладных мер по усилению обороны Украины.

Если противник – Россия – то единственный способ превратить европейские армии в что-то достойное против России – спешно перенимать опыт Украины. А это невозможно без определённой степени вовлечения. У тех европейских военных, кто говорит, что война с Россией вероятна через 3-5-7 лет, скоро начнут спрашивать, а что конкретно вы делаете? Кто будет долго соображать – тот опоздает.

Но тут пока вялотекущий процесс, без новой администрации США все планы и разговоры в НАТО – беллетристика.

2. К заявлениям уходящей администрации надо относиться философски. И помнить, что в США власть меняется. И через какое-то время поменяется снова. Надо будет оценить объективно, но чуть позже.

Пока стойкое ощущение, что американские политики берут украинские тексты 2021-2022 гг. и копипастят оттуда целыми абзацами практически дословно. В части описания рисков – дословно без преувеличения. Интересно, сколько времени пройдёт до имитации раскаяния а-ля Клинтон по поводу ядерного оружия?

Входящая администрация пунктиром обозначает контур. Пока читается намерение отложить какие-либо решения к лету с сохранением лица. К лету – ибо при нынешних тенденциях у РФ должны обостриться проблемы на фронте. А у нас на полгода уже есть разнообразные обязы по поддержке, но туманное будущее с осени.

Видимо, гипотеза в том, что к лету всех будет легче понуждать к каким-то уступкам, о которых сказал Рубио. А если чуть поднажать с помощью по разрушению логистики РФ, то и фронт можно будет стабилизировать через пару месяцев. О чём сказал Уолтц. Что из этого получится – мы увидим только в том случае, если не развалим себя сами.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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