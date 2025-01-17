Потери РФ в январе 2025 побьют все рекорды: что случилось

Первая половина января пройдена и как обычно, можно сделать несколько выводов из намечающихся потерь РОВ за месяц.
Потери л/с будут неизменно высокими, это уже очевидно. Возможен ли рекорд по потерям людского ресурса? Не исключаю.
Так же показательная категория автотранспорта, которая так же в январе может установить абсолютный рекорд потерь.
Собственно, люди и колымаги. Эпоха бесконечных механизированных колонн и штурмов прошла, настала эпоха "бесконечных" толп живой силы и "буханок". Но нет ничего бесконечного.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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