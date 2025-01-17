Потери РФ в январе 2025 побьют все рекорды: что случилось

Потери л/с оккупантов будут неизменно высокими, это уже очевидно.

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Оккупанты в Крымуи на фронте / Коллаж: Главред, фото: "Атеш"

Первая половина января пройдена и как обычно, можно сделать несколько выводов из намечающихся потерь РОВ за месяц.

Потери л/с будут неизменно высокими, это уже очевидно. Возможен ли рекорд по потерям людского ресурса? Не исключаю.

Так же показательная категория автотранспорта, которая так же в январе может установить абсолютный рекорд потерь.

видео дня

Собственно, люди и колымаги. Эпоха бесконечных механизированных колонн и штурмов прошла, настала эпоха "бесконечных" толп живой силы и "буханок". Но нет ничего бесконечного.

Потери РФ / minfinua

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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