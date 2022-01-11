УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

К "деду Лукьяну" Порошенко не отправится

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

11 января 2022, 14:01

Дело Порошенко должно было продвигаться еще в 2019 году, но сейчас главная его цель явно не в посадке пятого президента.

Порошенко, Зеленский
Порошенко - идеальный спарринг-партнер для Зеленского во втором туре / УНИАН

На днях Печерский суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко, в том числе на квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний.

Если есть дело Медведчука, то не может не быть дела Порошенко. Можно сколько угодно говорить о том, что его действия были продиктованы заботой об интересах страны, но именно в его бытность в уголовном кодексе Украины была отредактирована 258 статья, под фабулу которой его действия и подпадают.

Дело Порошенко должно было двигаться еще в 2019 году - тогда бы это имело совершенно иной окрас. Текущая задача не столько в том, сядет он или нет - это больше вопрос риторический, учитывая степень компетенции украинских правоохранительных органов и Фемиды, которая боится политических дел, как черт ладана.

Понятно, что политически важным является показать взаимосвязь Порошенко и Медведчука и то, что они являются давними политическими и деловыми партнерами, тем более, что без Порошенко Медведчук никогда бы не получил "входного билета" в энергетический бизнес, связанный с газом и поставками угля, потому как вход в эти виды бизнеса лежит непосредственно через кабинет президента. Порошенко, который максимально поднимал градус противостояния (его команда делила людей на "патриотов" и "ватников") это никак не мешало вести дела с Медведчуком. Возможно, таким образом рассчитывали вырастить удобного спарринг-партнера, который при любом раскладе проиграл бы Порошенко.

Но теперь сам Порошенко является удобным спарринг-партнером для Зеленского. Социология показывает, что при антирейтинге в 47% Порошенко - идеальный партнер для второго тура президентских выборов, поскольку даже в случае высоких результатов первого тура, большинство украинцев не хотят снова видеть его президентом, да и при всех огрехах и невыполненных обещаниях Зеленского Петр Алексеевич все равно выглядит более проигрышно.

Реклама

Вероятно, сейчас Порошенко задерживается за рубежом в расчете на то, что состоится "звонок друга" президенту Украины и это как-то повлияет на ход дела. Нечто подобное уже было в 2019 году, когда экс-президент Польши Квасьневский предостерегал Зеленского от преследования Порошенко.

Согласно тем материалам, которые появились на Западе в первую неделю нового года, все указывает на то, что кампания "не преследовать Порошенко, а то Путин нападет" уже началась. И если Порошенко почувствует, что давление на Банковую достаточно сильно, то не исключено, что он очень быстро вернется в Украину.

Читайте такжеДело Порошенко: третий тур выборов начался, и выживет только одинРазвитие уголовного дела против Порошенко несет для него больше репутационные риски. Потому что дело Медведчука наоборот сплачивает его фан-клуб, а вот дело Порошенко цементирует его антирейтинг и делает попытки размыть негатив, который сформировался вокруг него, бесперспективными.

Тем не менее, последствия этого дела для Порошенко будут, поскольку арест активов серьезно усложнит попытку создать ресурсную базу для того, чтобы "отмайданить" Зеленского, что не исключено уже в феврале-марте. Однако к "деду Лукьяну" Порошенко не отправится.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

viber
Петр Порошенко Владимир Зеленский президентские выборы в Украине Андрей Золотарев новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайнаФинансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайна Гороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрышГороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрыш Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты Как приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечкиКак приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечки Заморозит до -23°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыЗаморозит до -23°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали даты
14:49

Мелкое хулиганство по-большому: в Мариуполе мужчина нагадил на каток

14:48

Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой

14:34

Путин отложил вторжение в Украину до весны - The New York TimesВидео

14:31

"Ждем новую волну": в Минздраве оценили обстановку в Украине из-за штамма Омикрон

14:30

Назван самый полезный сок - он незаменим зимой и летом

Реклама
14:27

РФ перебрасывает военные вертолеты к границам Украины, – The New York TimesВидео

14:17

В Одесской области шестиклассник "заминировал" магазин: матери светит штраф

14:10

Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные переменыВидео

14:01

К "деду Лукьяну" Порошенко не отправитсямнение

13:54

"Нападете - получите между ног": бывший польский министр жестко обругал агрессию России

13:14

Цены в 2 раза больше импортных: украинцам придется переплачивать за отечественные овощиВидео

13:08

Почему экотеррористы атакуют прибыльный бизнес: объяснение юриста

13:00

Гороскоп на завтра, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьВидео

12:44

В Киеве избили и ограбили известного телеведущего, который вел дебаты Порошенко и ЗеленскогоВидео

12:39

Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака

12:37

Гривна на пороге колебаний: аналитики назвали причинуВидео

12:31

"Я хочу жить": американцу впервые в медицине пересадили сердце свиньиВидео

12:14

Ученые открыли гормон, который может совершить прорыв в лечении диабета

11:40

Все пойдет наперекосяк: астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия 2022Видео

11:28

Спас водителя и пассажиров маршрутки: подросток из Мелитополя стал национальным героемВидео

Реклама
10:59

Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии

10:57

"Рваная рана, кровь хлюпала": подробности смерти полицейского от клыков кабана под ЖитомиромВидео

10:26

Пьяного таможенника, который убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП, закрыли в СИЗО

10:24

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

10:03

Двух доз COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от Омикрона: в Pfizer разрабатывают новый препарат

09:43

"Путин серьезно болен, его дни сочтены": мольфарка выдала мрачный прогноз насчет президента РФВидео

09:28

Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в КазахстанеВидео

09:23

Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослыхВидео

09:21

Заражения коронавирусом можно избежать: ученые изобрели простой способВидео

09:00

Украина на международной арене в 2022 году: чего ждать от друзей и врагов

09:00

Стабильность гривны или доллар по 50: что будет с курсом в 2022 году

08:56

США "по-тихому" выделили Украине 200 млн долларов военной помощи — CNN

08:44

Комаровский развенчал популярные мифы о суточной норме водыВидео

08:39

Умер президент Европейского парламента

08:27

Почему нет западных санкций против Казахстана?мнение

08:20

Закрыла все карты и осталась должна: ПриватБанк обвинили в вымогательстве

07:58

Врач объяснил, что может остановить пандемию коронавируса

07:47

Гороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрышВидео

07:45

В моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всемФото

07:24

Мужчина был заживо похоронен под тоннами навоза: под Каменец-Подольским произошло смертельное ДТПВидео

Реклама
06:46

Будет очень холодно: синоптик назвала самый морозный день неделиВидео

06:19

"Подбрюшье" России: оккупанты уже не покинут Казахстанмнение

06:10

Без строгих запретов и с интересной альтернативой: как отучить ребенка от "залипания" в телефоне

05:54

Как приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечкиВидео

05:40

Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечерВидео

05:24

Помидоры по 240 гривен за кило: украинцев шокировали космическим подорожаниемВидео

05:08

День спасибо 2022: душевные поздравления и милые картинки в день благодарности

04:42

Таблетки не нужны: Комаровский рассказал, что делать при повышенном давлении

02:31

Какие "полезные" продукты на самом деле опасно есть - ответ диетолога

01:38

Украинцев освободят от уплаты "налога на огород": кому повезетВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять