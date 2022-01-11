К "деду Лукьяну" Порошенко не отправится

Порошенко - идеальный спарринг-партнер для Зеленского во втором туре / УНИАН

На днях Печерский суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко, в том числе на квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний.

Если есть дело Медведчука, то не может не быть дела Порошенко. Можно сколько угодно говорить о том, что его действия были продиктованы заботой об интересах страны, но именно в его бытность в уголовном кодексе Украины была отредактирована 258 статья, под фабулу которой его действия и подпадают.

Дело Порошенко должно было двигаться еще в 2019 году - тогда бы это имело совершенно иной окрас. Текущая задача не столько в том, сядет он или нет - это больше вопрос риторический, учитывая степень компетенции украинских правоохранительных органов и Фемиды, которая боится политических дел, как черт ладана.

Понятно, что политически важным является показать взаимосвязь Порошенко и Медведчука и то, что они являются давними политическими и деловыми партнерами, тем более, что без Порошенко Медведчук никогда бы не получил "входного билета" в энергетический бизнес, связанный с газом и поставками угля, потому как вход в эти виды бизнеса лежит непосредственно через кабинет президента. Порошенко, который максимально поднимал градус противостояния (его команда делила людей на "патриотов" и "ватников") это никак не мешало вести дела с Медведчуком. Возможно, таким образом рассчитывали вырастить удобного спарринг-партнера, который при любом раскладе проиграл бы Порошенко.

Но теперь сам Порошенко является удобным спарринг-партнером для Зеленского. Социология показывает, что при антирейтинге в 47% Порошенко - идеальный партнер для второго тура президентских выборов, поскольку даже в случае высоких результатов первого тура, большинство украинцев не хотят снова видеть его президентом, да и при всех огрехах и невыполненных обещаниях Зеленского Петр Алексеевич все равно выглядит более проигрышно.

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Вероятно, сейчас Порошенко задерживается за рубежом в расчете на то, что состоится "звонок друга" президенту Украины и это как-то повлияет на ход дела. Нечто подобное уже было в 2019 году, когда экс-президент Польши Квасьневский предостерегал Зеленского от преследования Порошенко.

Согласно тем материалам, которые появились на Западе в первую неделю нового года, все указывает на то, что кампания "не преследовать Порошенко, а то Путин нападет" уже началась. И если Порошенко почувствует, что давление на Банковую достаточно сильно, то не исключено, что он очень быстро вернется в Украину.

Читайте такжеДело Порошенко: третий тур выборов начался, и выживет только одинРазвитие уголовного дела против Порошенко несет для него больше репутационные риски. Потому что дело Медведчука наоборот сплачивает его фан-клуб, а вот дело Порошенко цементирует его антирейтинг и делает попытки размыть негатив, который сформировался вокруг него, бесперспективными.

Тем не менее, последствия этого дела для Порошенко будут, поскольку арест активов серьезно усложнит попытку создать ресурсную базу для того, чтобы "отмайданить" Зеленского, что не исключено уже в феврале-марте. Однако к "деду Лукьяну" Порошенко не отправится.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда