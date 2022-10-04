К чему приведет ядерная авантюра Путина

Путин будет пытаться додавить и Украину, и Запад в предстоящие месяцы / Reuters, depositphotos.com

Ультиматумы и запугивания – это одна из главных особенностей политического стиля путина. Причем он начинает с риторического запугивания (угроз на словах или в предъявлении ультиматумов), а затем пытается запугивать и конкретными действиями. Большая война против Украины была, с одной стороны, способом подчинения Украины, а с другой стороны, средством запугивания Запада. Надеясь захватить Украину, путин стремился принудить НАТО отойти на рубежи 1997 г, чего он требовал в своем ультиматуме, выдвинутом в конце прошлого года.

Но в чем проблема для путина и потенциальная угроза для всего мира – чем сильнее путин поднимает ставки, тем меньше вариантов дальнейших действий у него остается.

В ближайшие месяцы россия будет пытаться решить свои военные и политические проблемы в Украине путем массовой мобилизации россиян, увеличения численности своей армии в Украине. Вопреки наставлениям своего же военного классика Суворова – "воевать не числом, а умением", россия попытается задавить Украину превосходством в числе своих военных. Но пока получается плохо. Как и ожидалось, нынешняя российская военная система оказалась не готова к массовой мобилизации. Тем не менее, эта мобилизационная машина запущена, и она будет работать в ближайшие месяцы, пусть и с очень низким КПД.

Также, возможно (если путину удастся окончательно нагнуть лукашенко), россия будет стремиться к открытию второго фронта против Украины с белорусского направления. Но Украина к этому готова. Как раз в эти дни возле белорусской границы показательно проводятся военные учения Вооруженных Сил Украины вместе с пограничниками и Нацгвардией.

В кремле также рассчитывают заморозить Европу в предстоящую зиму. Но европейцы активно готовятся к зимнему сезону и уже почти заполнили свои подземные газовые хранилища, и приняли необходимые меры для замены российского газа. Поэтому и на европейском направлении путина вряд ли ожидает успех.

Но путлер будет пытаться додавить и Украину, и Запад в предстоящие месяцы, надеясь вынудить Украину к прекращению военных действий, к "перемирию" на своих условиях, и сохранению под своим контролем хотя бы части оккупированных украинских земель.

Но если к началу весны будущего года обнаружится, что путин своих целей не достиг, что тогда ему останется? И вот именно в этот момент резко усилится риск демонстративного применения россией тактического ядерного оружия. Опять-таки, чтобы напугать Запад, на этот раз возможностью "судного дня" и принудить Украину к капитуляции. Это может привести к новым потерям в войне (но не критичным, и не катастрофичным, эффект применения такого оружия будет ограниченным). Соответственно, это не изменит ход войны в пользу россии, только сделает ее более ожесточенной и непримиримой.

После таких действий российской армии для Украины не будет никаких ограничений в сопротивлении российской агрессии. Война станет тотальной, с применением всех возможных сил и средств, в том числе и на российской территории. Однако ядерная авантюра путина может вплотную приблизить мир к глобальной ядерной войне. Именно по этой причине со стороны Запада, а возможно и Китая, будут предприняты действия, направленные на то, чтобы не допустить этого катастрофического сценария. А возможно и в россии к этому времени произойдут изменения, которые нейтрализуют риск катастрофы для самой рф.

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