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К 9 мая победа у Путина оказалась одна - притащил в Москву едва живого Лукашенко

Леонид Невзлин
10 мая 2023, 06:01
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Для Путина 9 мая – день уныния. Не то, что Киев за три дня, но и Бахмут за десять месяцев к заветной дате – не взяли.
Александр Лукашенко
К 9 мая победа у Путина оказалась одна - удалось притащить в Москву едва живого Лукашенко, считает Невзлин / скриншот

У россиян не задалось ни с войной, ни с парадами. К 9 мая победа у Путина оказалась одна – удалось притащить в Москву лидеров стран, входящих в ОДКБ, включая едва живого Лукашенко, который выглядел так, как будто сбежал из больницы.

Одинокий танк-34, "Ярс" и "искандеры", марширующие казаки и слушатели военных академий перед "счастливым дедушкой", временно выбравшимся из бункера, — вот и вся мощь российского государства. Воздушную часть – и ту отменили в страхе перед беспилотниками.

Для Путина 9 мая – день уныния. Не то, что Киев за три дня, но и Бахмут за десять месяцев к заветной дате – не взяли.

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Вместо победных тостов – истерики Пригожина. Если верить ему, то армия Шойгу — бежит и оголяет фланги, газпромовские ЧВК — вообще не выходят на позиции, снарядов — не дают, зэки распакованы по целлофановым пакетам. Чистый провал и позор. Ещё и Лукашенко преждевременно покинул, не остался даже на торжественный обед, говорят — по состоянию здоровья.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Россияне, развязав войну и день за днем совершая теракты в отношении гражданского населения Украины, пытаются прикрыться той, великой победой, которую хотят присвоить.

Но – никого не обмануть уже, всем стало понятно, что такое рашизм и что именно он главная угроза миру в наши дни. Вместе, помогая Украине – мы справимся и с этой бедой. Впереди – наш, общий день победы Украины и всех нормальных людей над рашизмом, а потом — новый Нюрнберг, трибунал над военными преступниками.

Источник

9 мая Александр Лукашенко Владимир Путин Леонид Невзлин
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