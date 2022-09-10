Изюм охвачен с трех сторон, и положение русских войск здесь критическое даже если смотреть на русские карты обстановки.
Российское Минобороны поставило задачу всем своим пропагандистам показывать, что у группировки ВС РФ в Изюме, попавшей в оперативное окружение, якобы идут резервы. Даже ролики показывают, как какая-то колонна куда-то идет и куда-то летит вертолет. Такие синхронные заявления показывают, что часть российских войск охвачена паникой.
Они смотрят на карты, видят, что основные магистрали снабжения уже перерезаны ВСУ, видят, что остался один путь отступления - по трудной дороге к Оскола, и что командование не может гарантировать безопасный отход из хорошо сваренного котла.
Изюм охвачен с трех сторон, и положение русских войск здесь критическое даже если смотреть на русские карты обстановки.
Такие панические видеосюжеты россиян показывают, что российское командование очень не уверенно в своих войсках и в своих действиях.
Поэтому судя по заметкам пропагандистов РФ, Изюм готовится к жесту доброй воли.
Ну и в таком случае все коллаборанты и предатели должны готовиться к зачистке СБУ. Освобождение Изюма непременно произойдет.