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Изюм готовится к жесту доброй воли

Юрий Бутусов

журналист

10 сентября 2022, 06:36

Изюм охвачен с трех сторон, и положение русских войск здесь критическое даже если смотреть на русские карты обстановки.

Котел в Изюме
Котел в Изюме / liveuamap.com

Российское Минобороны поставило задачу всем своим пропагандистам показывать, что у группировки ВС РФ в Изюме, попавшей в оперативное окружение, якобы идут резервы. Даже ролики показывают, как какая-то колонна куда-то идет и куда-то летит вертолет. Такие синхронные заявления показывают, что часть российских войск охвачена паникой.

Они смотрят на карты, видят, что основные магистрали снабжения уже перерезаны ВСУ, видят, что остался один путь отступления - по трудной дороге к Оскола, и что командование не может гарантировать безопасный отход из хорошо сваренного котла.

Видео дня

Изюм охвачен с трех сторон, и положение русских войск здесь критическое даже если смотреть на русские карты обстановки.

Такие панические видеосюжеты россиян показывают, что российское командование очень не уверенно в своих войсках и в своих действиях.

Поэтому судя по заметкам пропагандистов РФ, Изюм готовится к жесту доброй воли.

Ну и в таком случае все коллаборанты и предатели должны готовиться к зачистке СБУ. Освобождение Изюма непременно произойдет.

Источник

война в Украине Изюм
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