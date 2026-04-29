Извращенная реальность: за что в России так ненавидят женщин

"Мужик" Соловьев в прямом эфире набросился на блогершу Викторию Боню, обзывая ее последними словами.

Соловьев ругается матов в эфире

В России никого не любят. Это касается и американцев, и европейцев, украинцев и все, что не "исконно русское". И вот теперь их нелюбовь дошла до главного - их же российских женщин.

Унизительное "баба" звучит с экранов многих телешоу и проектов. А девочек РФ учат быть теми самыми "бабами", обслуживать "мужика" (тут говорить с придыханием и трепетом - авт.) и дрожать, когда он с перегаром врывается в обшарпанную квартиру спального района или избы, где-то на краю "Усть-Засранска".

И лишнее тому подтверждение - недавний публичный, как бы это литературно сказать, выпад оголтелого российского пропагандиста, который давно уже слетел с катушек и несет ахинею, которую под водочку отлично "хавает" российский народ, Владимира Соловьева.

"Мужик" Соловьев в прямом эфире набросился на блогершу, некую Викторию Боню, которая посмела выразить недовольство и даже обратилась со специальным письмом к главному террристу, главарю Кремля Владимиру Путину. Он называл ее последними словами, пытаясь выслужиться перед своим хозяином, видимо рассчитывая на еще одну горсть сухого корма.

Что случилось между Соловьевым и Боней

14 апреля Боня опубликовала обращение "от лица народа" к Путину. Она перечислила пять проблем, о которых "ни один губернатор не скажет", и заявила, что люди Путина боятся, но она не боится. В Кремле заявили, что по темам, затронутым Боней, "ведется работа". Сама она затем со слезами на глазах поблагодарила Путина и Пескова за то, что в Кремле посмотрели ее обращение.

После того, как обращение Бони начали активно обсуждать в сети, в том числе в западных СМИ, Соловьев в эфире своего вечернего шоу назвал Боню "потасканной собакой" (неценз, - авт.), которой нельзя "открывать свой грязный рот и засорять пространство".

К оскорблениям присоединился еще один "русский мужик" и депутат Виталий Милонов, который назвал Боню "дурно образованной блогершей" и "эскортницей".

И данная ситуация - не единственная в РФ. Тут становится уже традицией оскорблять публично слабый пол, извращаясь во всей матерной глубине "великого и могучего".

Депутат Сослан Дидаров

В сентябре 2025 года в центре скандала оказался депутат Сослан Дидаров. В своем Telegram-канале политик назвал женщин-водителей "телками с опилками в голове".

"Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение!", — написал Дидаров.

Позже политик заявил, что его заявление про "силиконовых телок" касалось и мужчин-водителей. Хорошая попытка, Сослан!

Депутат Андрей Сакович, оккупированный Севастополь

В январе 2025 года российский депутат оскорбил жительниц оккупированного Крыма, назвав их "хабалками". Женщины обратились к депутату с жалобой на рост цен на продукты под его постром с поздравлениями: "Кто-нибудь из депутатов пройдитесь, пожалуйста, по магазинам и обратите внимание на цены. Позавчера увидела в магазине на Лебедева огурцы за 430 р кг! Продавщица стала рьяно доказывать, что на Центральном рынке они давно стоят 500 р".

В ответ на это Сакович заявил, что он не влияет на рыночную ситуацию, а затем перешел на оскорбления: "Признак культурного человека — если не спрашивают, рот не открывать. А такие хабалки, как вы с Марией, правилам хорошего тона не обучены, поэтому лезете туда, куда не звали. Я людей поздравляю с Новым годом, а вы гадости пишете. Сходите вдвоем, головами об стену побейтесь. Легче станет".

Помимо этого, депутат посоветовал"не ходить сюда больше никогда" (в блог — ред.), если они не хотят, чтобы "об них вытирали ноги".

Между тем, правящая партия России - "Единая Россия" не нашла в его словах оскорблений и нарушений. Такое высказывание о женщинах в РФ - считается нормой.

Киркоров оскорбил журналистку

Еще один женоненавистник - российский певец Филипп Киркоров. В 2004 году он во время пресс-конференции вызверился на журналистку, которая спросила артиста по поводу количества ремейков в его репертуаре.

"Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон", - сказал тогда он и выгнал журналистку из зала.

Он также оскорбительно высказывался о певице Наргиз, которая в отличие от малодушного и трусливого Киркорова встала на защиту Украины, отказавшись от серьезной карьеры в террористической РФ.

"Она удивляется, почему не стала звездой. А ты рожу свою в зеркало видела? Себя видела, уродина?", - написал тогда "король".

Кроме того, Киркоров набросился и на блогершу Анастасию Ивлееву, к которой сам же и пришел на "голую вечеринку" в 2022 году. По словам артиста, Ивлеева так перед ним и не извинилась и ему пришлось, обтекая от страха, выступать перед зловонными российскими оккупантами на оккупированных территориях, где его и благополучно стошнило: "Кто это (Ивлеева — ред.)? Крыса вот эта мерзкая? Которая даже, тварь, не извинилась после всего. Как таких мир носит? Гнида. Ненавижу".

Артемий Лебедев

И буквально несколько дней назад, в прямом эфире блогер и отец 11 детей Артемий Лебедев позволил себе оскорбить ведущую Олесю Иванченко прямо во время записи ее шоу. Олеся попыталась обсудить с Артемием его личную жизнь, что было в формате программы, но Лебедев отказался. Тогда ведущая спросила, что же ей делать, ведь целый блок шоу посвящен именно этой теме. На что 51-летний Лебедев ответил: "Сосать".

Можно еще навести миллион примеров того, как в России публично оскорбляют женщин. И актеры, и музыканты, и ведущие, и политики.

Социум, привыкший ненавидеть всех и обесценивать что-либо стоящее, привык вариться в своей желчи и даже не обращает внимание на то, как со стороны выглядит "нация избранных".

А может и удивляться нет смысла, ведь главным женским лицом на международной арене, является лицо представителя МИД РФ Марии Захаровой, которую в самой же России считают женщиной пьющей, а в мире ей дали кличку "пресс-алкаше". Таким и маты нипочем, и уважение не нужно. Лишь бы мужик был.

