"Мерц этого не понимает": Фесенко - о серьезной проблеме для Украины

29 апреля 2026, 07:01
О заявлении Мерца относительно условий мира и европейской интеграции Украины.
Фридрих Мерц / Фото: УНИАН

На фоне дискуссий в Европе о параметрах завершения войны РФ против Украины растет внимание к заявлениям западных лидеров о возможных компромиссах. Политолог Владимир Фесенко анализирует резонансные слова Фридриха Мерца, обращая внимание на риск подмены юридических принципов фактическими реалиями оккупации и на восприятие этих сигналов в Украине. Как руководитель Центра "Пента", он объясняет, почему такие формулировки требуют реакции. Публикуем ключевые мысли автора.

27 апреля издание Die Welt процитировало некоторые высказывания канцлера ФРГ Мерца во время его выступления в гимназии города Марсберг. Наибольший резонанс в Украине вызвало то, что глава немецкого правительства допустил возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной, который будет содержать территориальные уступки. Полная цитата его высказывания по этому поводу выглядит следующим образом: "В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в определенный момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской".

Для многих украинцев эти слова кажутся предательством. На самом деле, предательства нет, но есть серьезная проблема, на которую нужно реагировать.

Однако нужно понимать, что в данном случае речь не идет об официальной позиции ЕС и даже правительства Германии. Это лишь субъективное мнение, даже скорее предположение, но со стороны канцлера ФРГ. А вот это уже серьезно.

Парадокс позиции Мерца заключается в том, что он таким образом хотел обосновать необходимость ускоренного вступления Украины в ЕС. Именно в этом заключается главный смысл его высказываний. Канцлер ФРГ убежден, что для получения большинства голосов (на всеукраинском референдуме) за такое мирное соглашение президент Украины Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС относительно будущего членства Киева.

Как не вспомнить известный афоризм: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

В чем главная проблема с не очень удачным и не очень корректным высказыванием Мерца? В том, что далеко не в первый раз известные западные политики и эксперты, в том числе наши друзья и сторонники, не проводят четкой грани между де-факто и де-юре в вопросе о дальнейшем статусе оккупированных украинских территорий.

Если российско-украинская война прекратится путем полного и всеобъемлющего прекращения огня вдоль линии фронта, то де-факто мы согласимся с тем, что как минимум часть оккупированных украинских территорий на неопределенное время останется под контролем России. Некоторые из этих территорий уже длительное время находятся под российской оккупацией. Но это не означает, что мы должны юридически признать российский статус этих территорий. Официальная позиция Украины на мирных переговорах как раз и заключается в том, что для нас неприемлемо признание этих территорий российскими. Именно поэтому мы и настаиваем на принципе территориальной целостности Украины.

Но похоже, что канцлер Мерц, а также, вполне вероятно, и некоторые другие наши партнеры, почему-то этот принципиальный нюанс не совсем понимают. И, пожалуй, нужно им это еще раз настойчиво объяснить.

И еще один странный тезис Мерца – что украинцы якобы с радостью согласятся на территориальные уступки в обмен на мнимое, неполноценное и ограниченное вступление Украины в ЕС. По этой теме также нужна активная разъяснительная работа.

Мерц не является предателем и противником Украины, наоборот, он активно поддерживает нашу страну как в вопросах европейской интеграции, так и в отношении финансовой и военной помощи Украине. Поэтому на Мерца не нужно наезжать с обвинениями, а по-дружески, деликатно, но содержательно и настойчиво объяснить суть украинской позиции относительно условий завершения российско-украинской войны.

О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

