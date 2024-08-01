Израиль убил лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа: что дальше?

С точки зрения урегулирования израильско-палестинского конфликта, убийство Ханийи ни на что не повлияет, и не подтолкнет стороны к какому-то адекватному решению.

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Война на Ближнем Востоке продолжится / Коллаж Главред. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto.com

Израиль убил командира "Хезболлы" и лидера политического крыла ХАМАС. Что дальше?

На войну в Газе это никак не скажется. Политбюро ХАМАС не влияет на военные операции ХАМАС в Газе. Даже больше, у них с военными командирами давно существуют разногласия по многим вопросам, так что гибель Исмаила Ханийи в Иране может даже обрадует "силовиков" ХАМАС.

Эскалация Израиля преследует, на мой взгляд, три цели:

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1. Показать, что Иран и союзники уязвимы и слабы, мобилизуя поддержку вокруг Нетаньяху в самом Израиле в условиях ухудшающихся международных позиций.

2. Создать впечатление, что для Ирана и его прокси цена противостояния с Израилем растет, а значит надо либо прекращать её, либо идти на уступки в переговорах по снижению эскалации.

3. Успеть сделать то, что хочешь, до выборов в США. Неясно, что будет после ноября. С Трампом, возможно, договориться можно будет, но с Камалой Харрис - нет. Демократы в большинстве своем критически относятся к Израилю, и этот тренд не изменится по мере обновления поколения политических лидеров в Вашингтоне.

На практике переговоры о перемирии с ХАМАС и освобождении заложников будут заморожены в очередной раз, а дипломатическая инициатива Байдена провалена. Региональные арабские государства не будут в восторге от такой эскалации, несмотря на то, что им плевать на Ханийю, и каких-то положительных эмоций по отношению к нему они не испытывали. Иран и союзники попытаются как-то ответить, но я думаю, это будет в пределах "апрельского кейса", когда эскалация проходит в управляемом ключе без попытки втянуться в тотальную региональную войну.

А, ну и возможности для снятия напряжения между Ираном и США в связи с приходом новой администрации в Тегеране будут уменьшены, так как хардлайнеры будут давить на нового президента Ирана с удвоенной силой, чтобы он не посмел идти на всякие нормализации и перезапускать переговоры.

С точки зрения урегулирования израильско-палестинского конфликта, убийство Ханийи ни на что не повлияет, и не подтолкнет стороны к какому-то адекватному решению. Так что нестабильность останется в обозримой перспективе.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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