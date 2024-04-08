Израиль оказался в центре идеального шторма

Международные институты переживают кризис легитимности из-за своей неспособности по-настоящему повлиять на мировые события.

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Израиль никогда еще не был так уязвим дипломатически / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com/

Прошло ровно шесть месяцев со дня страшного нападения ХАМАСа на юг Израиля; дня, когда были убиты около 1200 израильтян и 250 взяты в заложники; дня, когда началась война.

Мы подходим к этому рубежу с неутешительными итогами. Заявленные цели войны – возвращение заложников и уничтожение ХАМАСа – так и не достигнуты. 133 человека остаются в плену, и мы не знаем, сколько из них живы. Война не закончена, и непонятно, когда закончится и чем.

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Но когда она все-таки закончится, нас ждет новая неопределенность – что делать с Газой дальше. Правительство во главе с Нетаниягу отвергает варианты, которые предлагают США и другие страны, но не может сформулировать собственный, хоть сколько-нибудь внятный план. Все, что смог выдавить из себя Нетаниягу – набор разрозненных пожеланий ("неограниченный оперативный контроль", "дерадикализация", "роспуск UNRWA") без понимания, как их воплотить в жизнь.

Граница с Ливаном горит на медленном, но очень реальном для жителей севера, вынужденных покинуть свои дома, огне. Противостояние с Ираном постоянно тестирует красные линии противников. Проиранские группировки угрожают Израилю с севера и юга.

Между тем, Израиль никогда еще не был так уязвим дипломатически. Отношения с главным союзником, США, в низшей точке. Постоянно звучат угрозы прекратить военную помощь. Совбез ООН, Совет по правам человека ООН, даже Международный суд ООН – все готовы осуждать Израиль (а осуждать ХАМАС не готовы).

Международные институты переживают кризис легитимности из-за своей неспособности по-настоящему повлиять на мировые события. США переживают турбулентность предвыборного года. Мировой порядок переживает восстание авторитарных режимов – России, Китая, Северной Кореи и Ирана, которые хотят перестроить мир под себя.

Израиль оказался в центре этого идеального шторма. Мы должны сделать все, чтобы выйти из него сильнее и сплоченнее.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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