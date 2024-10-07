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Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата, а что делать Украине?

Виталий Портников
7 октября 2024, 06:07
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Способность соблюдать баланс и является главной проблемой генерального секретаря ООН.
Украинские военные, Антониу Гутерреш
Украинские военные, Антониу Гутерреш / 93 ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

После заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по поводу ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана - а опытный дипломат просто не упомянул Иран ни словом и не осудил его действия - министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил главу ООН нежелательной персоной в еврейском государстве.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац также отметил, что Антониу Гутерреш - это тот "генеральный секретарь, который до сих пор не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из "Хамаса" 7 октября, и не возглавил никаких усилий, чтобы объявить их террористической организацией". (Палестинская боевая группировка "Хамас" признана США и ЕС террористической группировкой - ред.)

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Конечно, этот беспрецедентный акт можно было бы объяснить особой напряженностью отношений Израиля и руководства ООН на протяжении всего последнего года. Но я хочу напомнить и о другом конфликте - большой войне в Украине. Генсекретарь ООН уклонился от участия в Саммите мира в Швейцарии. И это решение уже тогда вызвало у меня определенное удивление.

Да, конечно, каких-то практических решений от встречи в горах Швейцарии ожидать не приходилось. Однако генеральный секретарь ООН, который отказывается от присутствия на беспрецедентной за последние годы встрече с участием десятков президентов, премьеров, министров иностранных дел большинства стран, являющихся членами ООН? Разве не странно? И разве не странно, что после этого отказа приехать в Швейцарию появляется информация о том, что генеральный секретарь ООН может отправиться в Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС, который вскоре состоится в Казани.

Хотя представительство на этой встрече, очевидно, уступает представительству на Саммите мира. И если генеральный секретарь ООН действительно приедет на этот саммит, организованный Владимиром Путиным, это будет очевидным ответом на вопрос о его способности соблюдать баланс в отношениях между странами, входящими в ООН.

И эта способность соблюдать баланс и является главной проблемой генерального секретаря ООН. В Украине после начала большой войны с Россией нередко говорят о неэффективности ООН. Однако это обвинение в адрес организации выдвигается, можно сказать, не первое десятилетие. И для того, чтобы демонстрировать позицию, связанную с ценностями и уважением к международному праву, важно, чтобы генеральный секретарь ООН был опытным дипломатом, способным придерживаться принципов и правил.

Могло казаться, что Антониу Гутерреш с его многолетним дипломатическим и государственным опытом - именно тот человек, который понимает смысл этих слов. Однако оказалось, что собственные политические взгляды для генерального секретаря ООН являются более важными, чем содержание его должности. История с объявлением персоной нон грата в Израиле - это же фактически кульминация ситуации, в которой генеральный секретарь ООН ясно не осудил тех, кто напал на гражданских жителей еврейского государства 7 октября 2023 года.

Издание Süddeutsche Zeitung тогда отмечало: "Если человек, занимающий должность главного дипломата мира, не осуждает в первую очередь и самыми однозначными словами зверства "Хамаса", значит, он просто потерял связь с реальностью. Конечно, во время своего выступления Гутерриш высказался против насилия, совершенного террористами, но это не отменяет релятивизации им этого нападения".

Ну и с войной в Украине, как видим похожая история.

С одной стороны - осуждение российской агрессии. С другой - неприсутствие на Саммите мира, который был политически важным для поддержки Украины. На самом деле, это нейтралитет, который граничит с равнодушием. И это равнодушие может касаться даже конкретных событий российско-украинской войны. Напомню хотя бы известную историю с созданием генеральным секретарем ООН миссии по расследованию причин гибели украинских военнопленных в Еленовке в августе 2022 года. И неожиданное решение о ее роспуске всего через несколько месяцев, как бы из-за нехватки надлежащих условий для работы.

Тогда украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец справедливо удивлялся: "Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, приезжайте. Но в очередной раз, на мой взгляд, мы увидели посредническо-нейтральную позицию ООН. Ни одного слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию".

Если сравнить это заявление с заявлениями израильского министра иностранных дел, мы увидим определенный общий подход - подход представителей стран, которые ждут, что генеральный секретарь ООН будет осуждать нападавших и не будет закрывать глаза на преступления и нежелание сотрудничать. Но, как по мне, на Антониу Гутерреша эта критика вряд ли повлияет.

А вот его преемнику придется задуматься о том, как возродить авторитет одной из самых серьезных должностей в современном мире и как доказать, что принципы и правила все еще работают.

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