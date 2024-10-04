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Израиль и Иран сделали "октябрьский сюрприз" для выборов в США

Юрий Богданов
4 октября 2024, 06:10
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Несмотря на жесткую риторику, Белый дом еще может побудить Израиль к осторожному ответу, чтобы не заставить Иран повысить ставки.
Израиль и Иран сделали 'октябрьский сюрприз' для выборов в США
Незабаров выборы в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политика США на Ближнем Востоке терпит крах, и от эскалации в регионе Дональд Трамп может получить наибольшую выгоду. Об этом пишет колумнист - международник FT Гедеон Рахман. Вот немного сокращенная версия его колонки.

В течение последнего года администрация Байдена пыталась предотвратить региональную войну на Ближнем Востоке, опасаясь, что она может втянуть США или нанести ущерб мировой экономике. Сейчас эта политика близка к провалу.

Второй раз в этом году Иран обстрелял Израиль ракетами, и США помогли Израилю сбить их. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, пообещал, что для Ирана будут "серьезные последствия", и заявил, что США "будут работать с Израилем", чтобы это обеспечить. Это звучит как зловещая угроза возможных совместных военных действий против Ирана.

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Израиль только что открыл второй фронт в войне со своими региональными врагами, начав наземное вторжение в Ливан, что является продолжением сокрушительных ударов по Хезболле. Правительство Нетаньяху, очевидно, уверено в своей способности противостоять врагам. Оно может стремиться нанести серьезный удар по Ирану в надежде нанести длительный ущерб Исламской Республике и, возможно, ее ядерной программе.

Иран, несомненно, осознает риски израильской контрнаступательной эскалации. В то же время неспособность ответить на израильские атаки по Хезболле могла бы также стать серьезной потерей для Ирана. Мрачная логика войны и сдерживания указывает на то, что страна, которая не в состоянии защитить своих союзников или ответить на нападения в своей столице, выглядит слабой. А слабость может привести к дальнейшим атакам, одновременно уменьшая влияние и престиж страны.

Несмотря на жесткую риторику, Белый дом еще может побудить Израиль к осторожному ответу, чтобы не заставить Иран повысить ставки. Поскольку израильские силы уже воюют в Газе и Ливане, правительство Нетаньяху может иметь собственные причины не обострять конфликт с Ираном. Белый дом может надеяться, что сотрудничество с Израилем позволит ему влиять на масштабы и характер израильского ответа.

В течение нескольких месяцев США призывали Израиль воздержаться от атаки на Хезболлу. Когда Израиль начал боевые действия в прошлом месяце, администрация Байдена присоединилась к Великобритании, Франции и другим странам в призывах к немедленному прекращению огня в Ливане. Но эти призывы были проигнорированы.

Готовность правительства Нетаньяху игнорировать желания своего ближайшего союзника и гаранта безопасности частично вытекает из парадокса американской политики. Администрация Байдена может призывать Израиль к сдержанности в Газе и Ливане, но в то же время всегда будет защищать его от последствий эскалации, ссылаясь на общее обязательство защищать Израиль от Ирана. Таким образом, израильское правительство понимает, что бросить вызов администрации Байдена практически безрисково. Более того, это может даже привлечь США к развертыванию военных сил против Ирана.

Вероятность того, что Америка откажется поддерживать Израиль в кризисе - всегда мала, но сейчас еще больше уменьшилась, поскольку до президентских выборов в США осталось чуть больше месяца. Камала Харрис может демонстрировать более жесткую позицию в отношении Нетаньяху в вопросе Газы, но она также хочет выглядеть решительной и надежно поддерживать Израиль во время опасности от Ирана, режим которого является врагом США после революции 1979.

Тем не менее, нынешняя опасная ситуация может быть плохой новостью для Харрис. Дональд Трамп любит утверждать, что во время его президентства в мире царил мир, а "слабость" администрации Байдена привела к войне в Европе и на Ближнем Востоке. Последняя эскалация идеально соответствует его нарративу.

Каждый раз, когда в Америке проходят президентские выборы, возникают предположения о возможном "октябрьском сюрпризе", который может кардинально повлиять на гонку. Израиль и Иран только что создали такой сюрприз для этих выборов, и Трамп может извлечь из этого выгоду.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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выборы в США Юрий Богданов война в Израиле
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