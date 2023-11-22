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Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значит

Илия Куса
22 ноября 2023, 20:17
Это можно назвать неким milestone в этой войне.
Израиль, война в Израиле, ХАМАС
Между Израилем и ХАМАСом - первое перемирие / Главред

Перемирие будет длиться 4 дня. ХАМАС отпустит 50 заложников, из которых 30 несовершеннолетних. Израиль отпустит 150 палестинских заключенных - женщин и несовершеннолетних до 19 лет. Израиль также обязался прекратить полеты разведывательных дронов на время перемирия и обмена заключенными.

Здесь есть несколько выводов:

видео дня

1. Перемирием воспользуются региональные страны и США, чтобы сделать из него долгосрочное или свести интенсивность боев до минимума. Они давно пытаются это сделать, и окно перемирия дает возможность сейчас усилить давление на Израиль и лоббирование через Вашингтон и Брюссель.

2. Это срывает "табу" правительства Израиля на прекращения огня. Прецедент заложен. Это может открыть дорогу к последующим перемириям. Зависит от того, насколько успешными будут нынешние договорённости.

3. Освобождение женщин и детей - это явная попытка ХАМАС сманипулировать общественным мнением и заработать политические баллы на арабской улице. Типа, их борьба вся была ради женщин и детей в израильских тюрьмах, а не ради освобождения их боевиков. Это должно как бы показывать их жертвенность ради обычных угнетённых палестинцев. На этом они будут продолжать качать ситуацию на Западном берегу в противовес Палестинской автономии.

4. Чем дольше будет длиться перемирие, тем активнее будет становиться вопрос израильского военного присутствия в северной Газе: оставаться или уходить? Поэтому, если не будет найдено видение политического статуса-кво Газы после войны, то Израиль будет заинтересован в том, чтобы не продлевать его, и продолжать боевые действия.

5. Сейчас будет активная фаза дебатов по поводу будущего Газы. Арабские страны будут продвигать "план Ливана" по созданию Палестины, прекращению огня в Газе и возвращению беженцев. Израиль будет выступать за временную оккупацию этих территорий. Европа и США будут за международное управление на этих территориях с передачей их Палестинской автономии. Ни один из планов не является идеальным. Но тут главное, за что будут биться - кто станет посредником и мейнстримщиком идей.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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Нападение ХАМАС на Израиль
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