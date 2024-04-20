Израиль, а так можно было?!..

Хроники ближневосточной политики.

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Иран: Смерть Израилю! (наносит удары по Израилю руками проиранских прокси).

Израиль: Смерть иранским генералам! (наносит удар по иранскому посольству в Дамаске).

Украина: А так можно было?!!!!..

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США отправляют к берегам Израиля свой флот.

Иран: Это война! Держите нас двадцать человек! Ответ будет страшным! (Наносит удар ракетами и дронами по Израилю).

США сбивают ракеты и дроны, летящие на Израиль.

Украина: А так можно было?!!!!.. У Ирана есть ядерное оружие, как и у России...

США: Маловато будет.

Израиль: Это война! Держите нас тридцать человек! Ответ будет страшным, но ограниченным (организовывают утечку информации о том, что атака произойдет в ближайшие 48 часов).

Израиль наносит удар по авиабазе в иранском городе Исфахан.

Украина: А так можно было?!!!!.. Нам запрещают.

Иран: Никакой атаки не было.

Журналисты и соцсети: Атака была.

Иран: Пролетали неизвестные ракеты - мы их сбили. А дроны, которые атаковали авиабазу, слишком маленькие, чтобы их запускали с территории Израиля.

Израиль: Мы победили! Зло наказано!

Иран: Мы победили! Добро победило!

США: Торжество мирового порядка!

Украина: А так можно было?!!!!.. А как же мы?

США: Дадим еще больше денег Израилю. Он сторожит мировую демократию!

Украина: А нам денег?

США: А вы кто такие?....

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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