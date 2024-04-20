Израиль, а так можно было?!..

Иран: Смерть Израилю! (наносит удары по Израилю руками проиранских прокси).
Израиль: Смерть иранским генералам! (наносит удар по иранскому посольству в Дамаске).
Украина: А так можно было?!!!!..
США отправляют к берегам Израиля свой флот.
Иран: Это война! Держите нас двадцать человек! Ответ будет страшным! (Наносит удар ракетами и дронами по Израилю).
США сбивают ракеты и дроны, летящие на Израиль.
Украина: А так можно было?!!!!.. У Ирана есть ядерное оружие, как и у России...
США: Маловато будет.
Израиль: Это война! Держите нас тридцать человек! Ответ будет страшным, но ограниченным (организовывают утечку информации о том, что атака произойдет в ближайшие 48 часов).
Израиль наносит удар по авиабазе в иранском городе Исфахан.
Украина: А так можно было?!!!!.. Нам запрещают.
Иран: Никакой атаки не было.
Журналисты и соцсети: Атака была.
Иран: Пролетали неизвестные ракеты - мы их сбили. А дроны, которые атаковали авиабазу, слишком маленькие, чтобы их запускали с территории Израиля.
Израиль: Мы победили! Зло наказано!
Иран: Мы победили! Добро победило!
США: Торжество мирового порядка!
Украина: А так можно было?!!!!.. А как же мы?
США: Дадим еще больше денег Израилю. Он сторожит мировую демократию!
Украина: А нам денег?
США: А вы кто такие?....
Кто такой Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".
Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.
На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.
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