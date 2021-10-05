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Изгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских дел

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

5 октября 2021, 17:23

Теперь в Раде появляется не монобольшинство, прочно связанное фамилией Зеленский, а большинство, скованное страхом.

Разумков будет претендовать на президентство, но не потому что мечтал об этом, а потому что власть свернула не туда
Для власти история с Разумковым не пройдет бесследно – нельзя просто так взять и избавиться от первого номера партийного списка / УНИАН

Нардепы отстранили главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. Однако это вовсе не значит, что за этим шагом непременно последует отставка. Ведь Разумков еще может покаяться, как Бухарин в 1937 году написать письмо – мол, "я совершил ошибки, раскаиваюсь в них и больше так делать не буду". Тогда в Раде просто проведут рокировку: первого зама главы ВРУ Руслана Стефанчука поставят на должность главы парламента, а Разумков станет его замом.

Впрочем, отставка Разумкова тоже весьма вероятна. Если после отставки его оставят народным депутатом, пусть даже не членом фракции Слуга народа, то у него еще сохранится будущее в украинской политике. А вот если "зеленые" продолжат его добивать (откроют уголовное дело, найдут какой-то компромат, проведут обыски), Разумкову будет очень сложно выстраивать дальше свою политическую карьеру.

Следует отметить, что все это затевается не потому, что Дмитрий Разумков такой циничный, страшный и жестокий. Это связано с тем, что партия власти включает старинный мощный способ управления своими "слугами" – страх. Теперь все депутаты будут знать, что каждый, кто проголосует неправильно или отступит от линии партии, не сможет избежать жестокого и немедленного наказания.

Дмитрий Разумков был первым номером списка партии Слуга народа на парламентских выборах. Это еще одна причина, почему нынешний конфликт и вероятный уход Разумкова просто неприличны для партии. Теперь аналогичная ситуация может произойти и с Ермаком, и с Венедиктовой – да с кем угодно. Теперь у людей из близкого окружения Зеленского начинает "подгорать". Например, что делать генпрокурору Венедиктовой – заводить дело по поводу офшоров или нет? Теперь ответ очевиден: нет, не заводить.

Так что вся эта ситуация с Разумковым – в назидание другим, чтобы другим неповадно было. Прежде всего, это знак близкому окружению Зеленского. Такая же участь может постигнуть и того же Арахамию, и того же Стефанчука.

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Стефанчук, который теперь может возглавить парламент, получит власть так же случайно, как и Разумков в свое время – не потому что он особенный, заслужил должность выдающимися делами и репутацией сильного конституционалиста и знатока регламента Верховной Рады. Сейчас, скорее всего, Стефанчук станет главой ВРУ, но нет никаких гарантий, что месяца через три Зеленский не потребует уволить и его.

В общем, в этой истории важна не отставка Разумкова, а формирование жесткого стиля руководства, построенного на репрессиях и страхе. Однако, что бы дальше ни произошло, рейтинг Зеленского расти не будет.

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Что касается дальнейших перспектив Разумкова, то он, обиженный, уходит на волне офшорного скандала, когда фраза "слуга народа" становится презрительной кличкой и оскорблением.

Для власти так просто эта история с Разумковым не пройдет, потому что нельзя просто так взять и избавиться от первого номера партийного списка. Ведь 73% избирателей голосовали за список.

Если Разумкова не закопают "зеленые", он еще проявит себя и будет выдвигать свою кандидатуру на президентский пост. Но претендовать на президентство он будет не потому, что мечтал об этом, когда его сделали главой Верховной Рады, нет. А потому что "слуги народа" свернули, в принципе, не в ту сторону…

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В любом случае, в Верховной Раде теперь появляется не монобольшинство, прочно связанное фамилией Зеленский, а большинство, скованное страхом. Теперь каждый депутат будет бояться потерять 20 тысяч долларов в месяц и быть изгнанным из рая…

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

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отставка Верховная Рада парламент Владимир Зеленский Виктор Небоженко Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук
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