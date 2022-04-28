Из Стамбула в Вену: почему переговоры Украины и России могут переехать

Украина и Россия могут снова сменить площадку для переговоров / Reuters

Выступление главы МИД Австрии Александра Шалленберга 23 апреля на 14-ом саммите европейских медиа в курортном австрийском городке Лех-Цюрс привлекло в Украине не меньше внимания, чем происшедшая несколькими часами позже пресс-конференция Зеленского в киевском метро. Реакция на речь Шалленберга была негативной из-за его предложения не спешить с принятием Украины в ЕС и искать другой формат интеграции.

В речи Шалленбурга очевидны три направления – австрийское, украинское и российское, которые он старался свести в системную политику правительства канцлера Карла Нехаммера и его Народной партии в коалиции с "Зелёными". Его речь – продолжение визита Нехаммера 11 апреля в Москву для беседы с Путиным о российско-украинской войне и газе для Австрии.

Суть этой политики станет понятней, если взглянуть на недавнюю историю Народной партии и отношение австрийцев к российско-украинской войне. С ХХІ в. Народная партия, позиционирующая себя как традиционалистскую и консервативную преемницу Христианско-социальной партии, основанной в 1893 г., вошла в жёсткий клинч с партией "Свободы", идентичной партии Марин Ле Пен и тоже склонной брать деньги у Кремля. Популярность "Свободы", работающей в той же электоральной нише что и Народная партия, росла 20 лет и по результатам выборов 2017 г. они были вынуждены создать коалиционное правительство.

Канцлером стал один из лидеров "Народной партии" – Себастьян Курц, тогда самый молодой глава правительства в мире, а "Свобода" получила портфели министров обороны, внутренних дел и внешней политики. Но главой МИД "Свобода" назначила беспартийную "левачку" Карин Кнайсль, будущую партнёршу Путина по танцам. Скандал с ней и выявление в силовых ведомствах шпионов Кремля привели к досрочным выборам 2019 г. По их итогам "Свобода" и социал-демократы, давние оппоненты "Народной партии", потеряли в рейтингах, но резко вырос рейтинг партии "Зелёные – Зелёная альтернативы". Народная партия создала коалицию с ней как с восходящей звездой, а не с социал-демократами, и оставила канцлером Курца. Но в декабре 2021 г. партия уговорила Курца уйти в отставку из-за скандала, что он подкупал и принуждал ведущие СМИ публиковать хвалебные статьи о себе.

В результате в 2022 год Австрия вошла с новым канцлером Нехаммером как символом очищения в рядах "Народной партии", а Шалленберг, исполнявший два месяца обязанности канцлера, пока Курц сдавал дела, снова вернулся к обязанностям главы МИД. Оба через два месяца оказались перед фактом нападения РФ на Украину и необходимостью перестройки всей экономики Австрии из-за него. Правительство Нехаммера и Шалленберга с первых дней вторжения выступило в защиту Украины, но австрийцы далеки от единства в оценке этих его действий.

Шалленберг абсолютно правильно говорил, что Австрия и в дальнейшем готова оказывать поддержку Украине вооружениями и финансами. Однако её армия (около 21 тыс. человек) напоминает украинскую терроборону, но лучше экипированную и с авиацией. Договор 1955 г. запрещает ей производить ракеты и боевую авиацию. Бронемашины, артсистемы и другую технику она производит и экспортирует, но в малом количестве и в основном в партнёрстве со странами ЕС. В этом Австрия при всём своём желании не сможет заменить Германию и Францию.

Читайте такжеЧернобаевка форева, или Почему западные лидеры напрасно таскаются к ПутинуШалленберг заявил: пока Путин у власти, Австрия не вернётся к довоенным отношениям с Россией. Он одобрил экономические санкции против России, призвал снизить зависимость от газа из неё за два-три года, но признался: он пока не знает, что конкретно Австрия может для этого сделать. Действительно, Австрия не может увеличить добычу газа как Великобритания и Норвегия, и не имея выхода к морю не может сама искать других поставщиков. У неё лишь один вариант – переходить на иные источники энергии, и логично ожидать, что инициативу в этом проявит союзная "Зелёная альтернатива". Но вопрос в том, как скоро "Зелёные" смогут перейти от слов к делу.

У Народной партии тоже есть большое поле деятельности. На конец марта под санкциями ЕС было 877 российских чиновников и бизнесменов, а также 62 компании и госструктуры. Правительство Нехаммера тогда сообщало о заморозке 200 млн. евро по данному списку. В апреле австрийские СМИ о замороженных российских активах не сообщали, в отличие от СМИ других стран ЕС и Швейцарии. Очевидно, это результат поездки Нехаммера 11 апреля в Москву.

Австрийские коммерческие компании тоже не торопятся покидать Россию. Йельский университет ведёт диференцированный список европейских компаний, которые ушли или продолжают работать в РФ. По состоянию на 26 апреля в "Йельском списке" были всего три австрийские компании, которые ушли из России, приостановили работу или существенно сократили свои операции. Полностью ушла только строительная компания "Страбаг" (Strabag SE). Австрийско-канадская автомобилестроительная компания "Magna Steyr" приостановила работу, но не заявляла об уходе из РФ. Крупнейший в мире производитель противопожарного оборудования "Розенбауэр" (Rosenbauer International AG) работает и лишь частично свернул операции. Но это гораздо больше прямой результат войны и закрытия Польшей границы с Беларусью, что нарушило логистику поставок, чем добрая воля менеджмента компаний.

Семнадцать крупных австрийский компаний из "Йельского списка" до сих пор работают в России и не заявляют о своих намерениях покинуть её. Вероятно, сотрудники этих компаний и являются теми, кто оценивает отношение правительства Нехаммера к войне как "слишком проукраинское". Их ошибка в недооценке того факта, что уход сделает для россиян восприятие войны более реальным, чем в ситуации, когда о войне говорят, но австрийские товары по-прежнему продаются в РФ.

Глава МИД Австрии явно сильно преувеличил, когда говорил в Лех-Цюрсе о невозврате Австрии к довоенным отношениям с Россией. Австрия ещё даже не начинала их сворачивать.

Такая политика правительства Нехаммера – однозначное осуждение агрессии россии, но с сохранением с ней деловых отношений на довоенном уровне, насколько позволяет война, и её рекомендация ЕС не спешить с принятием Украины имеет своё объяснение. Ввиду того, что Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО, а у швейцарцев уже политическая аллергия на Россию, единственной страной Европы, где ещё уместно вести переговоры с Кремлём становится нейтральная Австрия. Судя по тому, что ряд стран ЕС пропустили через свою территорию самолёт с Нехаммером, летящий в Москву, – роль Австрии как запасной переговорной площадки, согласована на уровне руководства ЕС. Речь Шалленберга в Лех-Цюрсе второй крупный шаг правительства Австрии по вхождению в эту роль после визита Нехаммера в Москву.

Читайте такжеВойна придет в Одессу, или Чем опасно для Украины бурление в ПриднестровьеПримечательно, что в то время, когда Шалленберг произносил свою речь, Реджеп Тайип Эрдоган звонил Путину и сообщал: Турция закрывает своё небо для любых самолётов РФ, летящих в Сирию. Это явно не совпадение. Турция готовится закрыть Босфор для прохода торговых кораблей в связи с ожиданием на днях активных боевых действий на Чёрном море из-за решения Кремля повторить свой блицкриг против Украины и всё-таки высадить десант в Одесской области.

Кремль начал подтверждать такие ожидания ещё 23 апреля, когда Шалленберг выступал в Лех-Цюрсе. В этот день он нанёс ракетные удары по жилым домам и инфраструктурным объектам в Одессе. Затем последовала серия взрывов в Приднестровском анклаве в рамках информационной кампании Кремля по подготовке блицкрига-2 с десантом, а 26 и 27 апреля российская армия дважды наносила ракетные удары по мосту через Днестр, соединяющему Одессу и Белгород-Днестровский.

Смысл действий рашистов очевиден – создать максимум удобств для высадки десанта с моря. Вооружённые силы Украины, разгромив в ночь на 27 апреля ПВО рашистов на оккупированном острове Змеиный, дали им понять: комфортно десанту не будет.

В такой ситуации закрытие Турцией прохода через Босфор будет логичным шагом для обеспечения безопасности любых судов. Его побочным результатом станет полная остановка всей российской торговли через Чёрное море, в том числе и награбленным в Украине. Для экономики РФ это сильный удар, но Кремль сам виноват, что выбрал войну, а не торговлю. Столь же логично, что Стамбул станет и неудобным местом для переговоров с РФ и эта роль перейдёт к Вене, к чему и готовится Шалленберг. Можно посочувстовать ему, что придётся встречаться с Лавровым.

Роль переговорной площадки, на что Австрия получила согласие от ЕС и США, позволяет ей не спешить с выводом своих компаний из РФ и замораживанием счетов. Австрия должна сохранять определённый имидж, что даёт время её правительству разобраться в упавших на него из России проблемах. Но такой имидж не помеха тому, чтобы разморозить австрийское правосудие и выдать, наконец, Дмитрия Фирташа, сидящего с 2014 г. в Вене под домашним арестом, в Испанию, США или в Украину. Если Фирташ дорог Кремлю, то его можно будет впоследствии обменять на украинцев, угнанных в Россию.