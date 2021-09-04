Из политической целесообразности: когда власть введет локдаун в Украине

В Украине осенью возможен новый локдаун / Reuters

Рост заболеваемости COVID-19, который в последние дни стал активно наблюдаться в Украине связан с эпидемиологическим процессом распространения коронавирусной болезни. Интенсивность распространения значительно увеличилась за счет распространения штамма "Дельта" в Украине, который является более заразным и более передаваемым.

Поскольку увеличилась интенсивность распространения, как следствие, растет заболеваемость и будут расти смертность и общая летальность.

В связи с этим в Украине возможно усиление карантинных мероприятий. Более того, этот рост заболеваемости за счет штамма "Дельта" был спрогнозирован практикующими эпидемиологами и теоретиками, которые работают в очагах и понимают, что это такое, еще в конце мая-начале июня. Все они говорили о том, что во второй половине у нас будет динамичный рост заболеваемости, что сейчас и происходит.

Если обратить внимание, то заболеваемость выросла в 10 раз за месяц, ведь еще месяц назад в Украине диагностировали 150-200 новых случаев в сутки, а сейчас - уже более 2500. Мало того, в осенне-зимний период, когда изменится погодные условия, закончится отпускная кампания, дети и взрослые вернутся в свои коллективы, появятся факторы, которые будут способствовать очередному распространению заболеваемости.

А учитывая то, что наши органы государственной власти на время отпусков в погоне за политическими дивидендами значительно снизили контроль за профилактическими мероприятиями, то благодаря этому - снижению контроля масочного режима и отмене самоизоляции - все способствовало тому, чтобы на на нашей территории сложилась именно такая ситуация.

Читайте такжеВрач из Израиля объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма ДельтаНо ни один из так называемых локдаунов, которые внедрялись в Украине, не внедрялись на основании эпидемиологических показателей. В нашей стране они внедряются исключительно исходя из политической целесообразности. Поэтому когда будут вводиться очередные карантинные мероприятия, точно пока сказать нельзя, однако власть будет их использовать как инструмент для того, чтобы бороться с социальным недовольством населения. И поскольку люди уже не сегодня-завтра могут выйти митинговать против социально-экономических проблем, правительство введет карантин, чтобы избежать "майданов", митингов и перекрытия трасс.

Сергей Кравченко, врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов, специально для Главреда