Итоги встречи Рамштайн-3: почему Украина может одержать победу в войне с Россией

Хребтом противостояния российской агрессии является не западное оружие, а национальная идея свободы Украины / Генштаб ВСУ

Многие в Украине сетуют, что по итогам Рамштайн-3 Запад решил выделить слишком скромное количество оружия Украине. Ожидания были иные.

Впрочем, надо учитывать возможности стран, особенно европейских, поставлять оружие Украине для противостояния России. Страны Европы не готовились к такой масштабной войны, несмотря на предупреждения американской разведки и постепенное стягивание российских войск к украинской границе зимой. Поэтому вряд ли у европейцев найдется такое количество оружия, которое нужно Украине, чтобы переломить ход войны в свою пользу, и с которым они бы согласились расстаться. Конечно, это не оправдание, но тем не менее.

К тому же, европейские страны опасаются, что Россия начнет угрожать и им. Из-за этого они намерены увеличивать собственные расходы на оборону и укреплять собственные вооруженные силы. Ведь каждая страна ориентирована прежде всего на защиту своих собственных интересов, а не интересы других стран. Впрочем, наращивание оборонных бюджетов странами ЕС будет происходить постепенно, поэтому сейчас мы много оружия не получим, но в случае, если война затянется, мы все равно будем получать помощь и в следующем году.

В то же время есть и положительные моменты, важные для нас. Прежде всего, западные страны продолжают оказывать Украине помощь и не отказываются поддерживать ее. Возможно, вскоре состоится Рамштайн-4, на котором примут решение о предоставлении большего количества оружия и техники нашей стране, но это – скорее, ожидания, а не прогноз.

Поэтому мы не можем говорить о полном разочаровании результатами Рамштайна-3. Ведь, как бы там ни было, но мы сдерживаем врага, силы которого преобладают над нашими, затормозили его продвижение. Европейские страны оказывают нам столько помощи, чтобы мы могли не одержать победу, а сдержать российские войска. Все остальное будет зависеть от ВСУ: собственные интересы мы должны защищать своими силами, а не полагаться на Запад. Потому что участие Запада – это лишь помощь, а не та сила, что меняет ситуацию.

Незначительное количество вооружений, которые будут поставлены в Украину, возможно, является следствием, во-первых, недостаточного информирования Запада о наших интересах и возможностях, а, во-вторых, восстановления российской информационной пропаганды о необходимости возвращения к миру.

В общем, сейчас мы наступаем на те же грабли, что в 2014-2015 годах, когда мы надеялись, что Запад будет нам помогать бешеными темпами и в бешеных объемах. Напрасно. Ведь на Западе тоже есть усталость войны, там тоже ограниченные ресурсы, и им тоже нужно заботиться о своих интересах.

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Кроме того, не стоит полностью полагаться на те заявления, которые прозвучали сразу после встречи Рамштайн-3, потому что, кроме заявленного перечня оружия и военной техники, определенная помощь поступает Украине скрыто, ее поставки не афишируются. Иными словами, помощь поступает к нам в значительно большем количестве, чем было озвучено. А заявления с меньшими цифрами по итогам встречи выполняют прежде всего информативную функцию – дают сигнал, что западные страны продолжают поддерживать Украину. Так, например, мы понимаем, что 18 гаубиц, обещанные нам, особо не повлияют на ситуацию на фронте, но ведь, кроме них, мы получим определенное количество боеприпасов, что чрезвычайно важно для Украины, и еще много чего.

Следует признать, что согласованная на Рамштайн-3 помощь не переломит ситуацию на фронте в пользу Украины. Поэтому мы должны готовиться к длительному конфликту. Если не произойдет сногсшибательных изменений в российской внутренней политике, скорее всего, будет происходить затягивание процесса урегулирования ситуации. И, похоже, что Украину будут склонять к переговорам с Россией.

Западу не нужна независимость Украины – ему нужен мир и спокойствие на Европейском континенте. И европейцы считают, что мира и спокойствия можно достичь переговорами, как в 2014-2015 годах. Мы же на опыте тех лет убедились, что такими переговорами мы не решим проблему, а просто отложим войну с Россией на будущее.

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Следовательно, помощь, которая нам оказывается Западом, не переломит хребет российской военной машине.

В информационном плане все хорошо: Россия получает четкий сигнал, что западные страны встречаются по поводу украинских проблем и выступают на стороне Украины. То есть цивилизованный мир выступает против войны и на стороне Украины. Нам не останавливают поставки оружия. Нас напрямую не принуждают к каким-то мирным переговорам, по крайней мере пока. Все это свидетельствует о том, что Запад настроен на то, чтобы Украина боролась дальше.

Следует признать, у нас были завышенные ожидания и чрезмерные надежды, что Запад нам даст столько оружия, что мы сможем переломить хребет российской военной машине, а потому мы разочаровались, потому что эта планка была слишком высокой.

Мы должны надеяться только на себя. То, что нам оказывают – это исключительно помощь, а не участие в войне.

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Тенденции, которые Украина демонстрирует с февраля, показывают, что мы способны сдерживать такую огромную махину, как Россия, что фактически построена на милитаризме. Украинцы всегда были способны мобилизоваться и противостоять врагу. Поэтому бороться с Россией мы сможем и в дальнейшем, и западная помощь нам в этом будет способствовать. Но не она является хребтом противостояния российской агрессии, а наша национальная идея свободы и то, что мы уже сформировались как нация. Если этот хребет не будет переломан, Украина выиграет эту войну.

При этом нет оснований полагать, что Запад сознательно предоставляет нам оружие дозировано и в небольшом количестве, так как заинтересован в затягивании войны. Запад заинтересован в том, чтобы Россия стала нормальной страной, с которой можно поддерживать экономические отношения, торговать с ней, чтобы в РФ сменился правящий режим, и Россия вернулась с милитаристских рельсов на демократические. А распад России вследствие катастрофического ее ослабления и неконтролируемое распространение ядерного оружия Западу не нужны.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда