Итоги саммита НАТО для Украины: кричать о "перемоге" нет повода

В Украине зря обрадовались итоговому коммюнике лидеров НАТО / УНИАН

Обнародование коммюнике лидеров НАТО по итогам брюссельского саммита Альянса вызвало огромный ажиотаж в нашей стране и вал оптимистичных заголовков, смысл которых сводился к следующему: в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Однако в действительности все то, о чем сказано в коммюнике, не содержит ничего нового, и никак ни приближает, ни отдаляет Украину от НАТО.

Лидеры Альянса лишь подтвердили свое решение 2008 года о том, что Украина когда-то станет членом НАТО. Но с 2008 года многое изменилось, причем не в лучшую сторону для нас. Наша готовность к членству в НАТО ухудшилась в связи с тем, что теперь мы имеем четкие проблемы с территориями.

Подобные коммюнике по итогам саммитов – это как Будапештский меморандум: декларация и не более того. Расшифровать это сообщение можно так: Украина станет членом НАТО, но у нас такая процедура, что она никогда им не станет.

Ст. 5 Устава НАТО гласит, что нападение на одного члена НАТО является нападением на весь Альянс, а отсюда и правовое следствие, что страну с неразрешенными территориальными спорами в Альянс принимать не будут ни при каких условиях.

Это доказано Грузией, которая уже выполнила все требования НАТО, ее армия приведена в соответствие стандартам Альянса, в Грузии даже провели референдум, где население высказалось за членство в Альянсе. Но – Грузию в НАТО не принимают, более того, даже ПДЧ нет. А всё потому, что у нее есть территориальный проблемы – Абхазия и Южная Осетия.

Единственный вариант, при котором Украину могут сейчас принять в НАТО, для нас неприемлем. Это может случиться, если Украина признает, что Крым и ОРДЛО не являются ее территорией. Однако тот украинский политик, который посмеет об этом заявить, может на следующий день даже не приходить на работу…

Так что по итогам саммита НАТО мы услышали лишь декларации, и кричать о "перемоге" повода нет. Впрочем, это типичное состояние нашего общества – жить в режиме "мыльных пузырей" и "иллюзий", радуясь просто тому, что "господин назвал нас любимой женой".

Сейчас больше всего у нас цитируют фразу из коммюнике лидеров НАТО: "Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом альянса, и при этом план действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса". Это переводится так: Украина станет членом НАТО, может быть, но вообще не точно. Если даже в 2008 году категорически были против принятия Украины в Альянс Германия и Франция, то сейчас они будут против тем более в виду опять-таки наших неразрешенных территориальных споров.

Единственный позитив данного заявления в том, что прозвучала четко артикулированная позиция Запада, в первую очередь, США, относительно членства Украины в НАТО, а это важно в преддверии переговоров Байдена и Путина. Это – большой плюс, а в остальном – это просто слова, никак не подтверждающиеся делами.

Не стоит радоваться заявлениям – нужно следить за руками. Нам пообещали смутную перспективу членства в НАТО, но Северный поток-2 строят, что на порядок ухудшит наше положение в области безопасности.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда