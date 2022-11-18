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Итоги G20: авторитарные страны презирают Россию за слабость

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

18 ноября 2022, 06:58

Цивилизованные государства и их лидеры испытывают неприязнь к тем, кто попытался разрушить их жизнь.

Саммит G20 на баллы
Саммит G20 на Бали / скрин

Итоги G20 можно расписывать достаточно долго. Российская делегация была вынуждена позорно убраться досрочно, хотя итоговая резолюция оказалась максимально размытой.

И все же не покидает ощущение, что, даже не смотря на то, что недемократические режимы не спешат осуждать рф, но так же они уже и не считают их равными себе, или теми, кому надо даже формально выражать уважение.

"Авторитарный интернационал" во главе с КНР повторяет тезис о "договоренностях с кремлем" и "учет интересов", ибо они и сами считают, что имеют право и сами диктовать волю соседям.

Но подобная "авторитарная солидарность" не означает уважение к "младшим братьям", которые оказались лузерами. Их желательно поддерживать ради собственных интересов, но относиться к ним как к равным уже никто не будет.

Собственно, поэтому российская делегация и сбежала до завершения всех мероприятий. Ну не демонстрировать же и дальше всем эту смесь неприязни и презрения?

Цивилизованные государства и их лидеры испытывают неприязнь к тем, кто попытался разрушить их жизнь, в то время как авторитарные режимы испытывают презрение к тем, кто показал свою несостоятельность и недееспособность. Может, их режим даже падет? Показав всему миру нежелательный с точки зрения других авторитарных режимов прецедент? Нет, уважать таких явно нельзя, что и демонстрируется в последнее время изо всех сил.

Источник

саммит G20
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